10 طلاب أزهريون يمثلون الإسماعيلية في مشروع تحدي القراءة العربي

تابع فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية فعاليات اليوم الختامي من التصفيات النهائية لمشروع تحدي القراءة العربي «الموسم الثامن»، بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.

واستقبل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية لجنة التحكيم، والتقى بالطلاب المشاركين، وناقشهم في الكتب التي تم قراءتها ومدى الاستفادة منها، مطالبًا بضرورة التركيز وتحري الدقة وتحصيل أكبر عدد من المعلومات، وذلك للاستفادة القصوى، وتمثيل منطقة الإسماعيليّة الأزهرية بصورة مشرفة على مستوى الجمهورية، حتى يتمكنوا من تحقيق مراكز متقدمة.

وقال الدكتور تامر بدران، مدير ادارة الجودة أن عدد الطلاب الذين شاركوا في مسابقة تحدي القراءة 58طالب وطالبة ممثلين عن 23 معهد على مستوى المنطقة التعليمية بالإسماعيلية، وقد تمكن 30 طالب وطالبة من الوصول للتصفيات النهائية، واختيار 10 لتمثيلهم لمحافظة الإسماعيليّة.

وأوصى رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، الطلاب بالحرص على القراءة والاطلاع، لتزيد مهاراتهم، كما أثنى فضيلته على الجهد المبذول من إدارة المركز ومنسقي المسابقة، في التنظيم وتهيئة الجو المناسب للمشاركين وللجنة التحكيم؛ وتتكون اللجنة التنسيقية للمسابقة من أحمد سيد، مدير إدارة المكتبات، ونادية السيد، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، وتامر بدران، مدير إدارة الجودة.

وتحدي القراءة العربي" هو أكبر مشروع عربي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.ويتم تسجيل الطلاب من خلال مدارسهم ومشرفيهم.وتصل قيمة الجوائز المقدمة في المسابقة لنحو مليون درهم إماراتي.



وفاز أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة درع الاتحادات الطلابية، والتي نظمتها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف، وسط مشاركة ٢٧ مكتبًا تنفيذيًّا على مستوى الجمهورية.

وكانت المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية أعلنت مؤخرا فوز 3 من طلاب المعاهد الأزهرية بالإسماعيلية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة.