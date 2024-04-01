تطورات إصابة ميتروفيتش مع الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد في إصابة النجم الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال السعودي والذي أصيب خلال مباراة فريقه الأخيرة.

كان ميتروفيتش قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق اول أمس أمام الشباب ضمن منافسات دوري روشن.

انتهت المباراة بفوز الهلال على الشباب برباعية مقابل ثلاثة أهداف تألأق خلالها ميتروفيتش وسجل هدفين.

وفقاً لصحسفة “الشرق الأوسط” السعودية فقد أوصى الجهاز الطبي في نادي الهلال، الانتظار لمدة 48 ساعة، قبل إجراء الفحص الشامل حتى تأتي النتائج أكثر وضوحًا.

تثير الإصابة قلق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس حول موقفه من المشاركة أمام النصر في ديربي كأس السوبر السعودي لكرة القدم، بالإضافة إلأى إمكانية مشاركته أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا