مصرع طفل ونجاة نجل عمومته أثناء قيامهما بالاستحمام بدورة مياه منزل بالبلينا

استقبل مستشفى البلينا المركزي طفلين في الحادية عشرة من عمرهما يقيمان بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابين بحالة إختناق نتيجة بخار المياه أثناء قيامهما بالاستحمام في دورة مياه منزل أحدهما وتوفي الأول أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة وجرى تحويل الثاني لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لمركز شرطة البلينا يفيد بوصول كل من : "عبد الرحمن . م . ع . م" 11 سنة تلميذ ونجل عمومته "أحمد . خ . م . ا" 11 سنة يقيمان بدائرة المركز تلميذ مصابين بحالة إختناق وتوفي الأول حال تلقيه الإسعافات اللازمة وتم تحويل المصاب الثاني لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال كل من : والد الأول "محمد . ع . م . ع" 64 سنة مزارع ووالدة الثاني "نورة . ع . ا . ع" 35 سنة ربة منزل ومقيمان بذات الناحية بأنه حال قيام المذكوران بالإستحمام بدورة مياه السكن الخاص بالأول حدثت لهما حالة إختناق نتيجة بخار المياه مما أدى لوفاة الأول وإصابة الثاني ونفيا الشبهة الجنائية .





بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





وفي سياق متصل شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج اندلاع حريق في منزل مكون من طابق واحد بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران لمنزل مجاور دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة نتج عنه احتراق بعض المنقولات المنزلية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق في منزل بدائرة المركز دون حدوث إصابات.





انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ملك "راضي . ا . م . س" 43 سنة تاجر ومقيم بذات الناحية وامتد لمنزل ملاصق ملك شقيقه "أيمن . از. م . س" 40 سنة عامل [ غير متواجد ] وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث إصابات.





وبسؤال مالك المنزل الأول قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بمنزله ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية.





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.