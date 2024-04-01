موعد مباراة إنتر ميلان وإمبولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يتقابل فريقا إنتر ميلان وإمبولي مساء اليوم، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإيطالي بنسختها الحالية 2023- 2024.

وكان فريق إنتر ميلان تعادل أمام نظيره ومنافسه نابولي بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في إطار مواجهات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي للموسم الحالي.



موعد مباراة إنتر ميلان وإمبولي

ومن المقرر أن يواجه فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم نظيره ومنافسه إمبولي، اليوم الاثنين الموافق 1 من أبريل 2024، في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي «الكالتشيو» للموسم الجاري 2023- 2024.



القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وإمبولي

وتعد شبكة قنوات «أبو ظبي الرياضية» الناقل الحصري والوحيد لمنافسات الدوري الإيطالي في موسمه الجاري 2023- 2024.

ترتيب إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ويقع فريق إنتر ميلات في المركز الأول من ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الحالي، برصيد 76 نقطة، بفارق 11 نقطة، عن أقرب منافسيه، إيه سي ميلان.

وخاض فريق إنتر ميلان، في الدوري الإيطالي للموسم الحالي، 29 مباراة؛ حقق 24 انتصارًا، وتلقى هزيمة وحيدة، وتعادل في 4 مواجهات.