التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال في الدوري الاسباني

يتقابل فريق أتليتكو مدريد مع نظيره فياريال، مساء اليوم، في المباراة التى ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل فياريال المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى.. يورغنسن

في الدفاع.. روميرو ، موسكيرا ، ماندي ، كوينكا

في الوسط.. تراوري ، كوميسانا ، باريخو ، باينا

في الهجوم.. مورينو ، سوغلوث

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى.. أوبلاك

في الدفاع.. سافيتش ، فيتسل ، رينيلدو

في الوسط.. يورينتي ، كوكي ، باريوس ، ساؤول ، لينو

في الهجوم.. غريزمان ، موراتا

أتلتيكو مدريد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بينما على الجهة الأخرى يحتل فريق فياريال تحت قيادة المدرب المتمرس كيكي سيتيين المركز الخامس برصيد 63 نقطة.

موعد مباراة فياريال ضد أتلتيكو مدريد

وتقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق فياريال، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد و فياريال

وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق فياريال، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإسباني

