فوائد مذهلة لـ "القرنبيط" لن تتوقعها| منها تقوية العظام

القرنبيط من الثمار التي تقوم بإعدادها الأمهات بطرق مختلفة ومتنوعة، ويمكن تحضيره بالصلصة أو بصوص البشاميل، لكن بجانب مميزاته بأنه يتم صنعه بأكثر من وصفة، إلا أنه يتميز أيضًا بفوائد لا يعلمها الكثير رغم أهميتها لصحة جسمك، وفيما يلي نقدم لك أبرزها.





القرنبيط

فوائد تناول القرنبيط

يحسن صحة العظام

يحتوي القرنبيط على فيتامين سي الذي يلعب دورًا مهمًا في إنتاج الكولاجين الذي يحمي المفاصل والعظام من التلف الالتهابي ، ويمكن أن يساعد أيضًا في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، علاوة على ذلك ، تم تحديد ارتباط بين زيادة مستويات فيتامين ج وزيادة كثافة العظا كما أنه يحتوي على فيتامين K ، الذي "يجذب الكالسيوم إلى العظام." قد يساعد هذا في منع فقدان العظام لدى كل من الرجال والنساء.





يزيل سموم الجسم

يحتوي القرنبيط على إندول -3 كاربينول ، وهو مادة مغذية نباتية تساعد ، جنبًا إلى جنب مع السلفورافين ، في تنشيط وتنظيم وظيفة إزالة السموم من الإنزيمات المسؤولة عن التمثيل الغذائي والتخلص من المركبات الضارة من الجسم.





غنى بحمض الفوليك

القرنبيط غنى بالفيتامينات مثل C وK، كما أنه مصدر مثالى لحمض الفوليك الذى يدعم نمو الخلايا فى الجسم وهو ضرورى أثناء الحمل، كما أنه خالٍ من الدهون والكوليسترول، كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم.

ويحتوي كوب القرنبيط على 25 سعرة حرارية و5 جرامات من الكربوهيدرات و2 جرام فقط من الألياف الغذائية.





يقلل خطورة الإصابة من السرطان

يحتوي القرنبيط على مركبات الجلوكوزينات، وهي مادة كيميائية تحتوي على كبريت يقلل من تطور ونمو الخلايا السرطانية في الجسم، ومن الخضروات التي تحتوي على هذه المادة، اللفت والكرنب، والفجل.





يعزز صحة القلب

يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للقرنبيط في الدورة الدموية ويساعد في الحفاظ على الأداء السليم للأوعية الدموية ، والذي يمكن أن يعزى إلى وجود الجلوكورافانين. يتم تحويل Glucoraphanin إلى isothiocyanates التي تنشط الأنشطة المضادة للالتهابات وتمنع تراكم الدهون في الأوعية الدموية. هذا يساعد على تدفق دون عائق من الدم، الأمر الذي يقلل من خطر أمراض مثل تصلب الشرايين و يعزز القلب والأوعية الدموية صحية. أثبتت الأبحاث أيضًا أن وظيفة الإندول 3-كاربينول المضادة للتخثر والصفيحات الموجودة بكثرة في القرنبيط تساهم بشكل كبير في صحة القلب.

عناية بالجلد

أظهرت الدراسات أن مادة السلفورافان الموجودة في القرنبيط فعالة في حماية الجلد من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية. يعمل السولفورافان الوقائي على حماية الجسم من الالتهابات التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية وسرطان الجلد ، وضد الحمامي التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية ، والأضرار الخلوية.





امتصاص الحديد

فيتامين سي الموجود في القرنبيط يساعد على امتصاص الحديد في الدم بشكل أفضل مما يساعد على زيادة إنتاج الهيموجلوبين في الجسم.