الأوقاف تحقق ثلاثة أرقام قياسية للإيرادات والأرباح بالعام المالي الحالي

حققت هيئة الأوقاف المصرية ثلاثة أرقام قياسية لإيرادات وأرباح الهيئة في العام المالي الحالي، وذلك على النحو التالي:

أولًا : حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد شهري في تاريخ هيئة الأوقاف مارس ٢٠٢٤م، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف عن الفترة من ١/ ٣/ ٢٠٢٤ حتى ٣١/ ٣/ ٢٠٢٤ مبلغًا وقدره ( ٣٧٤,٥٩١,٠١٥ ) جنيهًا، بزيادة قدرها ( ٦٧,٨٥٨,٨٦٢ ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٢٢.١%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها ( ١٣٤,٧١٥,٤٩٨ ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٥٦.٢%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

ثانيًا : حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد ربع سنوي عن الفترة من ١/ ١/ ٢٠٢٤ حتى ٣١/ ٣/ ٢٠٢٤، حيث بلغ إجمالي المتحصلات ( ٧٧٣,١٧٦,٧٤٦ ) جنيهًا، بزيادة قدرها ( ١٣٦,٢٢٥,٨٥٤ ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٢١.٤%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها ( ٢٤٤,٠٥٧,٠٠٦ ) جنيه، بنسبة تقدر بنحو (٤٦.١%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

ثالثًا : حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد خلال ٩ أشهر، حيث بلغ إجمالي المتحصلات عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣ حتى ٣١/ ٣/ ٢٠٢٤ مبلغًا وقدره ( ١,٩٧٢,٨٩٤,٣٠٨ ) جنيه، بزيادة قدرها ( ٣٢١,٠٣٣,٤٧٠ ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (١٩.٤%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها ( ٥٤٣,٤٧٥,٣٠٨ ) جنيه، بنسبة قدرها (٣٨%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.