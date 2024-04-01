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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأوقاف تحقق ثلاثة أرقام قياسية للإيرادات والأرباح بالعام المالي الحالي

بوابة الوفد الإلكترونية

 

حققت هيئة الأوقاف المصرية ثلاثة أرقام قياسية لإيرادات وأرباح الهيئة في العام المالي الحالي، وذلك على النحو التالي:
أولًا : حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد شهري في تاريخ هيئة الأوقاف مارس ٢٠٢٤م، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف عن الفترة من ١/ ٣/ ٢٠٢٤ حتى ٣١/ ٣/ ٢٠٢٤ مبلغًا وقدره ( ٣٧٤,٥٩١,٠١٥ ) جنيهًا، بزيادة قدرها ( ٦٧,٨٥٨,٨٦٢ ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٢٢.١%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها ( ١٣٤,٧١٥,٤٩٨ ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٥٦.٢%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

ثانيًا : حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد ربع سنوي عن الفترة من ١/ ١/ ٢٠٢٤ حتى ٣١/ ٣/ ٢٠٢٤، حيث بلغ إجمالي المتحصلات ( ٧٧٣,١٧٦,٧٤٦ ) جنيهًا، بزيادة قدرها ( ١٣٦,٢٢٥,٨٥٤ ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٢١.٤%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها ( ٢٤٤,٠٥٧,٠٠٦ ) جنيه، بنسبة تقدر بنحو (٤٦.١%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

ثالثًا : حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد خلال ٩ أشهر، حيث بلغ إجمالي المتحصلات عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣ حتى ٣١/ ٣/ ٢٠٢٤ مبلغًا وقدره ( ١,٩٧٢,٨٩٤,٣٠٨ ) جنيه، بزيادة قدرها ( ٣٢١,٠٣٣,٤٧٠ ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (١٩.٤%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها ( ٥٤٣,٤٧٥,٣٠٨ ) جنيه، بنسبة قدرها (٣٨%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

الجريدة الورقية