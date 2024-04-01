محافظ الاسكندرية يؤكد توفير كافة سبل الدعم للوفود السياحية لعروس البحر المتوسط

اصدر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين و خروجهم من الإسكندرية بيسر وأمان ، كما أكد على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

كانت قد استقبل مسؤولو الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، فى الإسكندرية برئاسة هشام لطفي، مدير عام الهيئة، الأحد، على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، الباخرة السياحية Astoria Grand أستوريا جراند الروسية الجنسية والتي تقل على متنها سائحين من جنسيات مختلفة و طاقم السفينة.

ولدى وصول السفينة، استقبل مسؤولو العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، السائحين ضيوف الإسكندرية بالدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية و الاثرية والورود وخريطة الإسكندرية باللغات المختلفة، وأيضا الشنط الـ VIP لطاقم السفينة وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الاستقبال، بالاضافة للعروض الفنية الفلكلورية و التنورة التى نالت إعجاب السائحين الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغانى.

وكان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية،عبد الوهاب محمد، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية وأمل العرجاوي ، مدير عام مكتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بـ الإسكندرية و الربان محمد صفوت رئيس الإدارة المركزية للحركة، والربان محمد نمر مدير عام حركة الركاب، وحسام غريب مدير إدارة الاستقبال بالهيئة العامة لـ ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من قيادات هيئة الميناء الذين شددوا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات لرسو السفينة وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة مع التأكيد على تقديم كل الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالشكل اللائق.

ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بـ الإسكندرية والقاهرة ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة.