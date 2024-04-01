الهيئة العامة لحماية الشواطئ تتفقد مشروع حماية عروس البحر المتوسط من الغرق بالاسكندرية

اكد الدكتور عصام خليفة، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، التابعة لـ وزارة الموارد المائية والري ان المشروعات المنفذة بمدينة الإسكندرية تعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية ، وحماية المواطنين والمنشآت ، والعمل على إستقرار المناطق السكنية والصناعية والمدن الجديدة ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر

وأضاف أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة الاسكندرية الممتدة بطول حوالي ٩٠ كيلومتر ، والتي كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة الاسكندرية ، وكذا إستعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة ، كما وفرت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقي وقلعة قايتباي وعدد من المناطق الاستراتيجية الهامة بالمحافظة

جاء دلك خلال تفقد رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لـ وزارة الموارد المائية والري اليوم الأحد، جولة ميدانية لتفقد مشروع حماية شاطئ البحر المتوسط المعروفة بـ«المحروسة – بئر مسعود»، للمرة الثانية منذ توليه منصبه.

ورافق رئيس الهيئة، المهندسة عزة عبد الحميد مدير عام إدارة غرب الدلتا بـ الإسكندرية، حيث شملت الجولة الوقوف على معدلات التنفيذ فى مشروع عملية حماية ساحل مدينة الإسكندرية (مرحلة أولى) من المحروسه إلى بئر مسعود، ومتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل بالمشروع.

وقال رئيس الهيئة إن الجولة تأتي فى إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها فى الاسكندرية، لحماية ساحل البحر والكورنيش من خطر التغيرات المناخية، حيث شملت الجولة متابعة ساحة صب الكتل الخرسانية والاسمنتية التى يتم إنزالها على طول الكورنيش لحمايته من الغرق نتيجة التغيرات المناخية وفوران البحر، وكذلك التشوينات ومواقع الإنزال لعملية حماية ساحل مدينة الإسكندرية، مرحلة أولى من مشروع المحروسة إلى بئر مسعود.

يشار إلى أن مشروع حماية «بئر مسعود المحروسة»، يتكون من 2 حاجز غاطس أحدهما بطول 1100 متر والآخر بطول 500 متر على مسافة 300 متر من خط الشاطئ، بالإضافة الى التغذية بالرمال بكامل طول المنطقة وبعرض حوالي 30 متر ويعمل على حماية 2 كم من ساحل مدينة الإسكندرية،واستعادة شواطئ بطول 2 كيلومتراً بطول الساحل.

ويعد بئر مسعود هو بئر صغيرتقع فوق ربوة صخرية اعتاد السكندرين على التجمع حولها، إلا أن لها أساطير وحكايات من قديم الزمن تناقلها أهل المدينة عن أنها بئر تجلب البركة، لتصبح بئر الأمنيات.،وتقع بئر الأمنيات في شرق مدينة الإسكندرية وتحديداً بمنطقة "سيدي بشر"، حيث يقع شاطئ ميامي الشهير.

بئر الأمنيات يأتي ضمن مشروع توثيق للمدينة يحمل عنوان "الأرض الإسكندرية"، والذي يرصد أهم وأشهر الوجهات بعروس البحر الأبيض المتوسط. ،وتعد بئر الأمنيات، التي تعرف أيضاً باسم "بئر مسعود"، وجهةً "لكل متمني يحلم بتحقيق أمانيه سواء من أهل مدينة الإسكندرية أو من الزوار"، وفقاً لما قاله المصور.

ويرجح علماء ومستكشفي الآثار أن بئر مسعود هي مقبرة قديمة شيدت في العصر اليوناني، إذ اشتهر اليونانيون بإقامة مقابرهم قرب البحر،