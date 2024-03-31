محمد صلاح: الزمالك قادر على الوصول لنهائي الكونفدرالية

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الزمالك قادر على الوصول إلى نهائي الكونفدرالية، ويستطيع التتويج باللقب، مشيرا إلى أن جميع الفرق الآخرى في البطولة ليسوا على نفس مستوى الفارس الأبيض.

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "مستوى الزمالك حتى الآن لم يصل إلى المطلوب، وهناك بعض اللاعبين لم تقدم المأمول ومستواها متواضع، مثل حسام عبدالمجيد الذي يجب إراحته في بعض اللقاءات المقبلة، ولا يجب التماس الأعذار لأي لاعب في الفريق، وأشعر أيضًا أن محمود علاء وقع لنادي آخر، وقد يكون هناك قرار غير مُعلن بتجميده".

وأضاف: "يجب أن نتعلم جيدًا من تجربة أشرف بن شرقي، الذي لعب لآخر دقيقة في عقده مع الزمالك، رغم أنه وقع لنادي آخر، كان يجب الدفع بـ محمود علاء طالما موجود في الفريق، خصوصًا في ظل وجود بعض اللاعبين دون المستوى، ولدي تحفظات واضحة على مستوى الخط الخلفي".

وأكمل: "وأحمد فتوح قادر على استعادة مستواه، بينما حسام عبدالمجيد لاعب أساسي في المنتخب الأوليمبي ولا أعرف سر ابتعاده عن المستوى المعهود، وأتمنى مشاركة أحمد حمدي بصفة مستمرة، وسيزيد مستواه بالمشاركة المستمرة في المواجهات المقبلة".

وأشار إلى أن جوزيه جوميز عليه اختيار العناصر المناسبة للمباريات، صانع الألعاب يجب أن يكون قريبًا من مرمى المنافس، هذا الأمر سيفرق مع الزمالك في الناحية التهديفية.

وواصل: "شيكابالا بذل جهدًا كبيرًا خلال اللقاء حتى خروجه، وهناك تحفظ على مستوى ناصر منسي، خصوصا بعدما شارك سيف الجزيري وكان أفضل منه، وأرى أن محمد شحاتة أيضا لاعب جيد وقادر على اللعب في وسط الملعب بجوار دونجا، ولابد من الابتعاد عن التأليف، مثل الدفع بـ عبدالله السعيد في مركز الارتكاز أو رقم 8".

وأكد: "زيزو لو بنصف مستواه يقدم أفضل أداء مع الزمالك، والمنافس دائمًا يعمل له حساب خاص، وساهم في صناعة هدف وتسجيل آخر، ورغم أنه لم يصل للجاهزية الكاملة بعد عودته من الإصابة، لكنه دائما ورقة جيدة في الفريق، كان من الأفضل مشاركته أساسيًا من أجل حسم الانتصار".

وتابع: "فريق فيوتشر قدم مستوى جيد خلال اللقاء، ولكن مع احترامي لهم غير قادرين على حسم الفوز، وبعد رحيل عمر كمال وناصر ماهر مستواهم تراجع نوعًا ما، وتامر مصطفى كان محظوظ على الزمالك عندما كان مدربا لنادي إنبي، ولكن اليوم نجح الزمالك في حل تلك العقدة".

وأضاف: "الزمالك استغل تراجع فيوتشر بعد تسجيل الهدف وضغط بشكل جيد ونجح في ادراك التعادل، رغم تقدمهم بهدف من خطأ دفاعي للفريق الأبيض في الشوط الأول".

وأتم: "الزمالك قادر على الفوز أيضا في اللقاء القادم أمام فيوتشر، وأتوقع صعوده للمباراة النهائية، والأمور تحسنت في الفريق بعدما أصبح كل لاعب يشارك في مركزه".