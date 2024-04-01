فوائد ممارسة الرياضة لمرة واحدة في الأسبوع

أفاد باحثون من سيدني أنهم خلصوا إلى أنه حتى الرياضة غير المتكررة لها تأثير إيجابي على صحة الإنسان.

أجرى العلماء دراسة حول تأثير الرياضة على صحة الإنسان وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن أي نشاط بدني مفيد.

يعتقد الكثيرون أن الرياضة مفيدة فقط إذا كان الشخص يمارسها بانتظام، ويمارس الرياضة باستمرار ويخصص بضعة أيام على الأقل في الأسبوع للصالة الرياضية.

واتضح أنه حتى الأنشطة النادرة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي، سواء على الصحة أو على شكل الشخص وصحيح أن التأثير سيظهر أبطأ بكثير ولن يكون ملحوظًا بالسرعة التي يحدث بها الرياضة المتكررة.

ومع ذلك، حتى ساعة من الرياضة في الأسبوع هي إجراء وقائي ضد أمراض القلب والسرطان.

ويشير الأطباء إلى أن زيارة واحدة إلى صالة الألعاب الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع كافية لحماية نفسك من السرطان ومشاكل القلب بشكل عام، من خلال هذه الأنشطة، سيبدأ الشخص في الشعور بمزيد من النشاط وتقليل احتمالية الإصابة بأنواع مختلفة من الأمراض، على سبيل المثال، يتم تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 41 بالمائة.

بالإضافة إلى ذلك، يقول العلماء أنه من المهم الانتباه إلى جودة تدريبك في بعض الحالات، قد تكون الفصول الدراسية المنتظمة، التي سيتم إجراؤها بلا مبالاة، أقل فعالية من التدريب النادر، ولكن الذي يقوم به الشخص من كل قلبه، ويبذل كل ما في وسعه، ويقضي أيضًا وقتًا كافيًا في صالة الألعاب الرياضية في الوقت.

أعراض أمراض القلب في الأوعية الدموية

مرض الشريان التاجي هو حالة مرضية شائعة للقلب تؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي عضلة القلب. ويرجع سبب مرض الشريان التاجي عادةً إلى ترسبات الكوليسترول (اللويحات) في شرايين القلب.

ويُعرف تراكم هذه اللويحات بتصلب الشرايين. ويقلل تصلب الشرايين تدفق الدم إلى القلب وأجزاء الجسم الأخرى. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو سكتة دماغية.

قد تختلف أعراض مرض الشريان التاجي بين الرجال والنساء. فالرجال، على سبيل المثال، أكثر عرضة للإصابة بآلام في الصدر. بينما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى بجانب الشعور بالانزعاج في الصدر، مثل ضيق النفس والغثيان والإرهاق الشديد.