حقيقة تواجد قرش ماكو في الغردقة| أستاذ محميات طبيعية يوضح أسباب ظهوره

انتشرت حالة من الخوف والقلق، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترصد ظهور قرش ماكو قبالة سواحل البحر الأحمر، المعروف بخطورته وقدرته على مهاجمة البشر نظرًا لسرعته، مما جعل الغطاسين يحذرون الناس من الأقتراب للشواطئ.

حقيقة ظهور قرش ماكو شمال مدينة الغردقة

تداول عدد من الغطاسين والعاملين بالأنشطة البحرية، مقطع فيديو انتشر بسرعة عبر مواقع السوشيال ميديا لظهور قرش ماكو أمام منطقة الجونة شمال مدينة الغردقة.

وحذر أحد الغطاسين عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، يدعي كريم شريف، من النزول إلى البحر خلال هذا الوقت، حيث تم رصد 2 قرش بالقرب من الغردقة والجونة، من فصيلة الماكو المعروف بخطورته.

وكشف الغطاس أن ظهور قرش ماكو في هذا الوقت من كل عام أمر طبيعي، لأن موسم التزاوج ووضع البيض ما بين شهر أبريل ويوليو، محذرا من السباحة في مياه عميقة أو مياه مفتوحة.

أستاذ محميات طبيعية يوضح أسباب ظهور قرش ماكو

أوضح الدكتور عمر تمام، أستاذ المحميات الطبيعية وعميد معهد البيئة السابق، إن أسباب عودة القروش القاتلة ومنها القرش "ماكو" تعود إلى طبيعة القروش التي هي بطيتها من الثديات حيث تتكاثر عن طريق الولادة وليس وضع البيض، وتلد أنثى القرش في العام الواحد بين 40 و200، وهو ما يسبب زيادة عدد أسماك القرش في البحر الأحمر في ظل ثابت الغذاء المتاح لها من الأسماك الموجودة، مما أدى إلى نقص في الغذاء وهو ما يدفع الحيتان للبحث عن طعام في أماكن قريبة من الشاطئ، وأحيانا يكون بشر يسبحون فيقوم بمهاجمتهم.

ما لا تعرفه عن قرش ماكو؟

قرش ماكو هو نوع من أسماك القرش الكبيرة التي تعيش في المياه المعتدلة والاستوائية في جميع أنحاء العالم، المعروف بسرعته الهائلة وقدرته على القفزة من الماء، وله أنف مدبب وشقوق خيشومية طويلة، يتغذى بشكل رئيسي على رأسيات الأرجل والماكريل والتونة وخنازير البحر.

ويعد هذا النوع من القروش خطيرًا على الإنسان إلا أن هجمات قرش ماكو على البشر نادرة نسبيًا، ويصل طول القرش ماكو 14 قدمًا، عيش أكثر من 30 عامًا، ولكنه لا يتكاثر لمدة 8 سنوات.