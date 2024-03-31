ريال مدريد يواصل الابتعاد بصدارة الليجا بالفوز على بلباو

واصل فريق ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني بع تحقيق فوزا سهلا على أتلتيك بلباو بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الليجا.

افتتح رودريجو التسجيل لفريق ريال مدريد في الدقيقة 8 قبل أن يعزز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 74.

ويتربع ريال مدريد على عرش صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة جمعها من 30 مباراة، فاز فى 23 مواجهة وتعادل فى 6 مباريات وخسر لقاءً وحيداً.

بينما يتواجد فريق أتلتيك بيلباو فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، جمعها من 30 مباراة، حقق 16 انتصارا وتعادل فى 8 مباريات وخسر 6.

ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاث للابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني قبل 7 جولات على النهاية.

واستعاد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الثلاثي إدواردو كامافينجا، وفيدي فالفيردي، وجود بيلينجهام، حيث انضموا للتدريبات الجماعية، بجانب إيدير ميليتو المنضم لقائمة الملكي لأول مرة منذ إصابته في الجولة الأولى عندما تعرض لقطع فى الرباط الصليبى.

وفقد ريال مدريد خدمات تيبو كورتوا وديفيد ألابا، بينما يغيب فينيسيوس جونيور للإيقاف بداعى تراكم البطاقات الصفراء.