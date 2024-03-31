بيع هاتف Xiaomi SU7 لعام 2024 خلال 24 ساعة

أعلنت شركة Xiaomi أنها تلقت 88898 طلبًا مؤكدًا لجهاز SU7 خلال 24 ساعة بعد الإطلاق.

بدأت اختبارات القيادة يوم الجمعة في الصين في 59 متجرًا في 29 مدينة على مستوى البلاد، مما أدى إلى ازدحام الأماكن. تبلغ قيمة الوديعة التي يجب على العملاء دفعها مقابل قفل سيارتهم 5000 يوان (850 دولارًا أمريكيًا).



وكما كشفت ملفات تجانس SU7، تستخدم شركة Xiaomi شركة Beijing Automotive Industry Holding Co (BAIC) المملوكة للدولة كشركة مصنعة للتعاقد. وفقًا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات (MITT)، سيتم تجميع Xiaomi SU7 بواسطة شركة BAIC Off-road Vehicle Co، وهي شركة تابعة لشركة BAIC، في مصنع Xiaomi الجديد في بكين. ومن المثير للاهتمام أن بايك هي أيضًا أكبر مساهم في مرسيدس بنز، حيث تمتلك 9.98% من شركة صناعة السيارات الألمانية.



Xiaomi SU7 Max مع جناح خلفي نشط.

بدأ إنشاء مصنع Xiaomi الجديد في أبريل 2022 وتم الانتهاء منه في يونيو من العام الماضي. تقدمت شركة Xiaomi بطلب للحصول على ترخيص مبيعات SU7 في نوفمبر، وبدأ الإنتاج التجريبي في المصنع في ديسمبر. لقد بدأ الإنتاج الضخم لـ SU7 بالفعل، ولكن ليس بأقصى سرعة، وستبدأ عمليات التسليم للعملاء بحلول نهاية أبريل، وفقًا للشركة.