وصول أول عربة درجة أولى مكيفة روسية إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر

وصل اليوم الأحد أول عربة درجة أولى مكيفة روسية إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر.

يأتي ذلك ضمن اكبر صفقة توريد عربات الركاب لسكك حديد مصر لعدد ١٣٥٠ عربة مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية .

ومن ناحية أخرى أعلنت السكة الحديد عن القطارات الإضافية بمناسية عيد الفطر المبارك الإضافية لعام ٢٠٢٤ حيث أعلنت تشغل 10 قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

1 - تشغيل قطارى 1941/1940 بين القاهرة / أسوان وبالعكس:

- إعتباراً من يوم 6 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1940 من القاهرة / أسوان حتى يوم 18 أبريل 2023 يقوم من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان الساعة 10:10 كالجدول المرفق وبالتركيب الأتى ) جرار + عربة قوى + 8 عربات ثالثة مكيفه ).

- إعتباراً من يوم 7 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفه برقم 1941 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 22:30 يصل القاهرة الساعة 11:10 كالجدول المرفق وبالتركيب الوارد به قطار 1940 لأسوان أعلاه

2- تشغيل مخصوص مكيف رقم 1942 / 1943 بين القاهرة / أسوان وبالعكس:

- إعتباراً من أ من يوم 6 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1942 من القاهرة / أسوان حتى يوم 18 أبريل 2024 يقوم من القاهرة الساعة 18:30 يصل أسوان الساعة 07:05 كالجدول المرفق بالتركيب الأنى ( الجرار + عربة قوى + 8 عربات ثالثة مكيفة ).

- إعتباراً من يوم 7 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 19:50 يصل القاهرة الساعة 08:40 كالجدول المرفق وبالتركيب الوارد به قطار 1942 لأسوان أعلاه.

3- تشغيل مخصوص مكيف رقم 1945/1994 بين القاهرة / أسوان وبالعكس : -

- إعتباراً من ليلة 6-7 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1944 من القاهرة / أسـوان حتى ليلة 18-19 أبريل 2024 يقوم من القاهرة الساعة 12:40 يصل أسوان الساعة 13:45 كالجدول المرفق بالتركيب الأتى ( الجرار + عربة قوى+ 8 عربات ثالثة مكيفة)

- إعتباراً من يوم 8 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1945 من أسوان / القاهرة حتى يوم 20 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 10:30 يصل القاهرة الساعة 23:05 كالجدول المرفق وبالتركيب الوارد به قطار 1944 لأسوان أعلاه .

4- تشغيل مخصوص مكيف رقم 1949/1948 بين الإسكندرية / أسوان وبالعكس : -

- يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1948 من الإسكندرية / أسوان يوم 7 أبريل 2024 فقط يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 يصل أسوان الساعة 03:55 كالجدول المرفق بالتركيب الآتي ( الجرار + عربة قوى + 8 عربات ثالثة مكيفة) وبوصوله أسوان يتم

التحفظ علي الفوارغ لرحلة العودة يوم 13 أبريل 2024 .

- تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1949 من أسوان / الإسكندرية يوم 13 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 09:00 يصل الإسكندرية الساعة00:50 كالجدول المرفق وبالتركيب الوارد به قطار 1949 لأسوان أعلاه.

5 - تشغيل مخصوص مكيف رقم 1946-1947 بين القاهرة / أسوان وبالعكس : -

- يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1946 من القاهرة / أسوان يوم 8 أبريل 2024 فقط يقوم من القاهرة الساعة 17:00 يصل أسوان الساعة 05:10 كالجدول المرفق بالتركيب الأتى ( الجرار + عربة قوى + 8 عربات ثالثة مكيفة وبوصوله أسوان يتم التحفظ علي الفوارغ بها لرحلة العودة.

- يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1947 من أسوان / القاهرة يوم 12 أبريل 2024 فقط يقوم من أسوان الساعة 09:00 يصل القاهرة الساعة 21:35 كالجدول المرفق وبالتركيب الوارد به قطار 1946 لأسوان أعلاه.