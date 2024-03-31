فوائد الريحان للمناعة والقلب والجهاز التنفسي

يوصي الأطباء بتناول الريحان على معدة فارغة نظرًا لفوائده الصحية المتعددة التي تعود على الجسم بعد تناوله.

فوائد الريحان

ووفقًا لما ذكره موقع healthshots، نستعرض فيما يلي أبرز فوائد الريحان..

تحسين الهضم

يساعد على تنشيط الإنزيمات وطرد السموم من الجسم، ويخفف الأعراض مثل الغازات والانتفاخ والهضم.

تقوية المناعة

المناعة القوية تساعد الجسم على مكافحة الأمراض الضارة ، فتناول الريحان على معدة فارغة يوميًا يقوي المناعة لأنه مليء بالزيوت الأساسية ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة.

إزالة سموم الجسم

بمعنى تنقية الدم والتخلص من جميع شوائب الدم الموجودة في الكبد، كما يساعد الريحان على تنظيف الجسم من شوائبه، مما يعزز صحة أفضل.

تعزيز صحة الجهاز التنفسي

يحتوي الريحان على خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات، والتي تخفف مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو والسعال والبرد، كما أنه فعالًا في علاج التهاب الشعب الهوائية التحسسي والربو وأمراض الرئة اليوزينية.

تعزيز صحة القلب

تحتوي أوراق الريحان المقدسة على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يخفض مستويات الكوليسترول، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

ضبط مستويات السكر في الدم

تناول الريحان مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني ، فهو يساعد في خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام وتقليل فرص الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي لدى كبار السن.

أضرار تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر

حذر الأطباء من أن تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر قد يسبب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي ، أوضح الأطباء أن الأفراد الذين يتناولون وجبة الإفطار بعد الساعة 9 صباحًا أكثر عرضة بنسبة 59% للإصابة بهذه الحالة مقارنة بأولئك الذين ينهونها بحلول الساعة 8 صباحًا.



كما أن تناول العشاء بعد الساعة العاشرة يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وأشار الأطباء إلى أهمية عدم التفكير فقط في ما نأكله ولكن أيضا في موعد تناوله لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، فمن المعروف أن تخطي وجبة الإفطار يؤثر على التحكم في الجلوكوز والدهون، وكذلك مستويات الأنسولين.

ويرتبط مرض السكري من النوع 2 بالعديد من عوامل الخطر القابلة للتعديل، بما في ذلك النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني والتدخين.

وأكد الأطباء أن الصيام لفترات طويلة قد يكون مفيدا إذا تناول الأفراد وجبة الإفطار قبل الساعة 8 صباحا والعشاء مبكر، مشيربن إلى أن الوجبة الأولى قبل الساعة الثامنة صباحا والوجبة الأخيرة قبل الساعة السابعة مساء قد تساعد في تقليل الإصابة بمرض السكري ٢.