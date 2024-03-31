علماء يكشفون مميزات دهون البطن| تأثيرها على الجسم

قال باحثون من ولاية ألاباما إنهم تمكنوا من معرفة كيفية تأثير دهون البطن على صحة الإنسان، اتضح أنها ليست ضارة جدًا ويمكن أن تفيد جسم الإنسان.

يحاول الأشخاص الذين يهتمون بالوزن في جميع أنحاء العالم التخلص من دهون البطن، لكن الأطباء يقولون إنه لا داعي للعجلة للقيام بذلك لأن الدهون قد يكون لها فوائد صحية.

أشاروا إلى أن بيت القصيد هو أن الدهون في هذا الجزء من الجسم يمكن أن تؤدي وظائف معينة، بما في ذلك تطهير السائل المنتشر بين أعضاء البطن، بالإضافة إلى ذلك، فإن الثرب، وفقا للأطباء، قادر على أن يكون أول من يأخذ ضربة العدوى المسببة للأمراض.

وفقا للعلماء، فإن الأشخاص الذين لديهم دهون في البطن يمكنهم التعامل مع الأمراض الخطيرة بشكل أفضل بكثير لأن هذه الدهون تمتص الهجوم وتحمي الجسم، بالإضافة إلى ذلك فإن الدهون الموجودة في هذه المنطقة من الجسم تساعد على حماية الأعضاء الداخلية من الإصابة إذا أصيب الشخص في هذا الجزء من الجسم.

وفي الوقت نفسه، يعترف الباحثون أنه في حالة الثرب هناك أيضا جوانب سلبية وعلى سبيل المثال، يمكن أن يساهم في انتشار الخلايا السرطانية في الجسم ويقول العلماء إن السرطان ينتشر عبر الخلايا الدهنية، لذا فإن دهون البطن يمكن أن تشكل بهذا المعنى خطورة على صحة الإنسان وتؤدي إلى عواقب صحية سلبية.

أنواع دهون البطن

دهون تحت الجلد (بالإنجليزية: Subcutaneous Fat): وهي الدهون التي تتجمع تحت طبقة الجلد، ولا تؤثر على الأعضاء الداخلية للجسم، وتشكل ما يقارب 90% من دهون الجسم.

الدهون الحشوية (بالإنجليزية: Visceral Fat): يتسائل البعض ما هي الدهون الحشوية؟ والجواب، هي الدهون التي تتجمع حول الأعضاء الداخلية للجسم. وتشكل نسبة الدهون الحشوية الطبيعية ما يقارب 10% من دهون الجسم.

وتعتبر خطورة الدهون الحشوية على الصحة أعلى من الدهون تحت الجلد، كما يطلق على الدهون الحشوية أيضاً اسم دهون داخل البطن بسبب تجمعها في التجويف البطني.

وتعتبر ظهور دهون البطن عند النساء خلال فترة انقطاع الحيض أمراً شائعاً، حيث أن انقطاع الحيض يؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، وهو الهرمون المسؤول عن تخزين الدهون في منطقة الوركين والفخذين عند النساء، ويؤدي الانخفاض الكبير في مستويات الاستروجين خلال فترة انقطاع الحيض إلى اكتساب الوزن في سن اليأس، وبدء تخزين الجسم للدهون في منطقة البطن.