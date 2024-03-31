القبض على سائق سيارة نقل بسبب حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوى

تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على سائق سيارة نقل تسبب فى مصرع شرطى وإصابة آخرين فى حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوى.

حادث تصادم

حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوى

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين بالكيلو 70 بطريق إسكندرية الصحراوي قبل الإقليمي اتجاه القاهرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات إسعاف، وتبين مصرع أمين شرطة وإصابة شخصين آخرين إثر حادث تصادم سيارة نقل "تريلا " وسيارة أخرى وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما ألقى القبض على سائق السيارة النقل للتحقيق معه وجرى عرضه على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وقام رجال المباحث بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، ورفع رجال المرور آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة والتى أمرت بالتحفظ على السائق على ذمة التحريات وانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة والاستعلام عن حالة المصابين.

القبض على المتهم بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم

وفي سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة من ضبط شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، متهم بجريمة استدراج فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة الوراق شمال المحافظة.

كان قد تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بلاغًا من إحدى السيدات تتهم فيه جارها، طالبًا في العشرينات من عمره، بأنه قام باستدراج ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى سطح العقار والتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة في جسدها.

وبعد التحقيقات اللازمة واستصدار أذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم حيث اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى سياق آخر وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن عدة ضربات أمنية لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والنصب والاحتيال على المواطنين وسرقة بيانات رواد البنوك واستغلالها بمناقشة المتهمين فى جميع الوقائع اعترفوا وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط عاطل لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء شركة إلحاق عمالة «بدون ترخيص» فى بمدينة نصر والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بتوافر فرص عمل بداخل وخارج البلاد.