القبض على شخص غسل 30 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على أحد المتهمين بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه متهم يحمل جنسية إحدى الدول -مقيم بمحافظة الجيزة- بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.



واتضح إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات، تأسيس الشركات.



وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا.



واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط عنصرين إجراميين بنطاق محافظتي قنا وأسيوط

وفى سياق آخر تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عنصرين إجراميين بنطاق محافظتي قنا وأسيوط، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 ملايين جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن (قنا، أسيوط)، قيام عنصرين إجراميين بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما على النحو التالي: تم ضبط عنصر إجرامي في دائرة مركز شرطة دشنا بقنا، وبحوزته 4 كيلوجرامات من مخدر الآيس "الشابو"، و2 كيلوجرام من مخدر الأفيون، وعدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى 2 سلاح أبيض وميزان حساس.

كما تم ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" في دائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، وبحوزته 74 طربة من مخدر الحشيش بوزن 7,400 كيلوجرام، و3 كيلوجرامات من مخدر الأفيون، و2 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات، وسلاح أبيض، وميزان حساس.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.