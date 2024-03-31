كولر يحرم كريستو من جنة الأهلي

بسبب الإصابة وابتعاده عم المشاركة

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على رحيل التونسي محمد الضاوي كريستو جناح الفريق الهجومي في نهاية الموسم الحالي.

وفتح كولر الباب أمام رحيل كريستو في الموسم الجديد علي سبيع الإعارة، بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها وعدم قدرته على فرض نفسه على التشكيل الأساسي.

ويري كولر أن كريستو لاعب صغير السن وقليلة الخبرة ويحتاج إلى المشاركة في المباريات بصورة أكبر خارج الأهلي ويمكنه العودة من جديد للقلعة الحمراء حال تطور مستواه البدني بالتحديد.

ورفض كولر الاستغناء عن خدمات كريستو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير، أملا في الاستعانة لتعويض غياب الجنوب افريقي بيرسي في أي وقت، ولكن كثرة إصابته وثبات مستوي كريم فؤاد وطاهر محمد دفع المدرب السويسري إلى تغيير رأيه.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم باستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيمبا بهدف نظيف خارج مصر، في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وحصل الأهلي علي الموافقة الأمنية بحضور 30 ألف مشجع في لقاء سيمبا القادم.

وفشلت محاولات إدارة الأهلي في زيادة أعداد الجماهير المقرر حضورها لقاء سيمبا إلى 50 ألف مشجع بدلاً من 30 ألف مشجع فقط.