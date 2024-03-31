إلهام شاهين : خايفة على تاريخي الفني وعندي ذكريات تستاهل التوثيق

تحدثت الفنانة إلهام شاهين ، عن تاريخها الفني، مشيرة إلى أنها لديها رصيد فني كبير وتاريخ من التكريمات داخل وخارج مصر يجب الحفاظ عليه.

وأوضحت إلهام شاهين، أنها تحمست لمشروع توثيق تاريخها الفني عن طريق الرقمنة وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وهو واجب في العصر الحالي.

وكشفت إلهام شاهين عن رصيدها الفني المكون من حوالي 50 مسلسل و100 فيلم، والكثير من التكريمات التي حصلت عليها في مهرجانات دولية باسم مصر التي تتشرف بتمثيلها في المحافل.





تعاقد عدد من الفنانين والنجوم على فكرة مشروع مبتكرة لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

واتفق عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم مع شركة لرقمنة أرشيفهم الفني بطريقة حديثة.

يستهدف هذا المشروع الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

وكانت إلهام شاهين، هنأت ابنة شقيقتها على نجاحها في مسلسل إمبراطورية ميم، والذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني الحالي، وخاصة على مشهد حلق شعرها.

إلهام شاهين ترد على مشهد حلاقة شعر ابنة شقيقتها

كتبت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام منشور تعبر فيه عن مدى تفاخرها بإبنة شقيقتها الفنان إلهام صفي الدين والتي تجسد دور "مايا" في المسلسل، لتقدم مشهد أثر كثيرًا على المشاهد بسبب حلق شعرها، وعلقت إلهام: " لم اصدق ما فعلته مايا في حلقة اليوم من إمبراطورية ميم.. الحلقة ١٤ وجعت قلبي جدا.. بكيت معاها وعليها.. إلهام الصغيرة نفس جنان إلهام الكبيرة بالفن.. وممكن تعمل أي شيء لتنتصر للشخصية التي تعيشها بكل صدق ".

وتابعت: " حقيقي مش سهل على أي فنانه أن تحلق شعرها حقيقي بهذا الشكل من أجل مصداقية دور.. برافو إلهام الصغيرة.. تفوق بإمتياز.. الناس كلها بتهنيني.. مبروك عليكي هذا النجاح الذي تستحقيه".





وعن رأي إلهام شاهين في المسلسل: " مسلسل إمبراطورية ميم جمع الأسرة كلها حول الشاشة فيه كل مشاكل الأسر المصرية مع ولادها.. مسلسل إجتماعي فيه مشاعر إنسانية ومشاكل يومية في قالب كوميدي جميل.. مبروك لكل من شارك في هذا المسلسل الجميل ".