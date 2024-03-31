الزمالك يتعادل مع فيوتشر في الشوط الأول

أنتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين فيوتشر و الزمالك بهدف بكلاهما في المباراة التي تقام بينهما الان على ستاد السلام الدولي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل علي ياسر هدف التقدم لصالح فيوتشر في الدقيقة 35 من هجمة مرتدة سريعة نجح في تسجيلها داخل شباك الزمالك.

قبل نهاية الشوط الأول بلحظات من ركلة ركنية، سجل التونسي حمزة المثلوثي هدف التعادل لصالح الأبيض، ليعود الزمالك في اللقاء.

وصف المباراة:

بدأ لاعبو الفريقين بحذر لكن سرعان ما بدأ رتم المباراة يزداد سرعة، مع تحرر لاعبو فيوتشر والضغط من أجل تسجيل الهدف الأول.

مرت الربع ساعة الأولى دون أهداف من جانب الفريقين، وكاد فيوتشر يسجل الهدف الاول في الدقيقة 16 بعد عرضية من جوناثان يضربها محمد فاروق رأسية لكنها ترتطم في العارضة.

ثم حاول الزمالك الرد بهجمة والكرة تصل إلى مصطفى شلبي لكن يسددها بشكل سيئ وتمر الكرة دون خطورة.

واصل لاعبو فيوتشر الضغط بقوة على الزمالك لكن كان دفاع الأبيض حاضرا ومنعها، رد الزمالك مجددا وارسل شلبي كرة عرضية لأوباما ليخرج جنش حارس فيوتشر ليبعدها لكنه يصطدم مع اوباما وتسقط الكرة منه قبل ان يتعامل معها مدافو فيوتشر بإخراج الكرة.

ثم في الدقيقة 27، حاول الزمالك مواصلة الضغط على فيوتشر عبر شيكابالا الذي بدأ بالنزول إلى منطقة وسط الملعب قبل ان يراوغ ويسدد لكن تصدى لها جنش.

مرت نصف ساعة و الزمالك يستحوذ على الكرة بشكل أكبر مع ضغط من الجانبين لكن اكثر لفيوتشر، وفي الدقيقة 33 توقف المباراة لإصابة يوسف أوباما في الوجه بعد احتكاكه مع أحد لاعبي فيوتشر.

وفي الدقيقة 35، هجمة مرتدة لصالح فيوتشر وسدد علي ياسر كرة ولا اروع في شباك الزمالك معلنا الهدف الاول لصالح الأبيض وسط اعتراضات لاعبو الزمالك بسبب سقوط أحمد فتوح مطالبين بوجود خطأ لصالح الأبيض، لكن رأي حكم المباراة المغربي انه لا يوجد خطأ وهو ما أكدته تقنية الفيديو.

بعدها قرر جوميز مدرب الأبيض، إخراج يوسف أوباما بعد تأثره بجرح في وجهه ليشارك زيزو بدلا منه بعد تلقي الزمالك الهدف الأول.

حاول لاعبو الزمالك تكثيف الضغط على فيوتشر من أجل العودة في اللقاء، وسط ضغط فيوتشر المستمر الذي لم يهدأ رغم تقدمه بهدف نظيف.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات من ركلة ركنية، سجل التونسي حمزة المثلوثي هدف التعادل لصالح الأبيض، ليعود الزمالك في اللقاء.