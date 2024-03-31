الأحد 31 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيوتشر يضع الهدف الأول في شباك الزمالك

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

تقدم فيوتشر بالهدف الأول على الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما الان على ستاد السلام الدولي في ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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لاعبو فيوتشر وجماهير الزمالك تدعم رفعت قبل بداية المباراة

في الدقيقة 35، هجمة مرتدة لصالح فيوتشر وسدد علي ياسر كرة ولا اروع في شباك الزمالك معلنا الهدف الاول لصالح الأبيض.

تشكيل الزمالك أمام فيوتشر:
حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

تشكيل مودرن فيوتشر أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمود جنش

في الدفاع: باسم علي ، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، محمد صادق ، علي زعزع ، محمد فاروق

هجوم: أحمد عاطف ، علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: احمد يحيى  ، محمود رزق ، محمد نصير ، محمد محمود ، عبد الكبير الوادي ، محمد ربيعة ، هشام عادل ، كجالي درامي ، محمد زعلوك

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