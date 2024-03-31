تناول العسل يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

أفاد باحثون من واشنطن أنهم تمكنوا من إثبات أن الاستهلاك المنتظم للعسل يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

أجرى العلماء تجارب على الفئران، مما سمح لهم بإثبات أن العسل مفيد للصحة وله تأثير إيجابي على جميع المؤشرات الحيوية، مما يسمح لك بالحفاظ على جسمك في حالة جيدة.

تم إجراء التجارب حاليًا على الفئران فقط وأظهروا أن العسل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى الناس.

الأمر كله يتعلق بالسكر الطبيعي الموجود في العسل. السكر، الذي يسمى أيضًا تريهالوز، يقلل من كمية الترسبات في الشرايين بنسبة 30٪، وهذا يساعد على تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية.

ويفسر العلماء ذلك بالقول إن هذا النوع من السكر يحفز إنتاج بروتين معين يمكنه تدمير الترسبات في الشرايين وبشكل عام، خلال شهر من استخدام هذه المادة، انخفض حجمها بمقدار الثلث تقريبًا وهذا له تأثير إيجابي على جسم الإنسان ككل.

علماً أن مثل هذه اللويحات تتراكم في الشرايين، مما يؤدي في النهاية إلى تصلب الأوعية الدموية وانخفاض مرونتها وهذا لا يؤدي إلى تفاقم حالة الأوعية نفسها فحسب، بل يؤثر أيضًا على عمل نظام إمداد الدم ككل.

وهذا يثير في المستقبل ظهور أمراض القلب والأوعية الدموية وتلك الأمراض التي تظهر نتيجة لهذه الأمراض.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المادة التي لها مثل هذا التأثير الإيجابي على جسم الإنسان، توجد في الجمبري، والكركند، والفطر وينصح العلماء بإدراج كل هذه الأطعمة في نظامك الغذائي لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية عند انسداد أحد الشرايين التي ترسل الدم والأكسجين إلى القلب تتراكم الترسبات الدهنية المحتوية على الكوليسترول بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تكون لويحات في شرايين القلب.

وفي حالة تمزق إحدى اللويحات، قد تتشكل جلطة دموية. ويمكن لهذه الجلطة أن تسد الشرايين، مما يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية، وأثناء النوبة القلبية، تموت أنسجة عضلة القلب بسبب نقص تدفق الدم.