بنك مصر يشارك فى مبادرة كرتونة الخير خلال شهر رمضان

قام بنك مصر بتوزيع أكثر من 126 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى منها على سبيل المثال لا الحصر؛ صندوق تحيا مصر، بنك الطعام المصرى، مؤسسة مصر الخير، جمعية الأورمان، مؤسسة الزهراوان، مؤسسة الجود، مؤسسة خير وبركة والمرأة الجديدة.

قال البنك إن هذا يأتى فى إطار حرص بنك مصر على دعم الأسر المصرية الأولى بالرعاية فى مختلف محافظات مصر، وذلك من خلال المساهمة فى مبادرة كرتونة الخير والتى تستهدف تقديم كراتين مواد غذائية للأسر المستحقة لدعمهم فى تلك الآونة وما يشهده المجتمع المصرى من ازمة ارتفاع الأسعار، وغيرها من الظروف المحيطة التى تؤثر على الحياة المعيشية للأفراد، وذلك للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية فى ظل الظروف الاقتصادية المحيطة.

وأوضح أن البنك حريص على مشاركة موظفيه فى مبادرة كرتونة الخير بجهودهم الفردية التطوعية من خلال المشاركة فى تعبئة الكراتين وتوزيعها على الأسر المستحقة فى مختلف المحافظات، كما شارك موظفى البنك مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع على تجهيز نحو 3500 كرتونة غذائية لدعم الأسر المستحقة. كما يحرص البنك دائمًا على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصرى من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية فى تحقيق التنمية المستدامة بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين.