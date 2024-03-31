المصرف المتحد يمنح 80 موظفاً جائزة الرئيس التنفيذى للتميز

منح المصرف المتحد 80 متميزاً من فريق عملة جائزة الرئيس التنفيذى للتميز 2023 UB CEOs Award وذلك بهدف تشجيع المتميزين وزيادة الكفاءة والفاعلية للمؤسسة وربط الأداء بالأهداف والاستراتيجية العامة. وذلك من خلال إحداث حراك وتنافس سنوى يستهدف التطوير والابتكار فى مجال الإدارة والعمل المصرفى والتقنى وفقاً لأحدث تطبيقات الممارسات المصرفية والرقمية العالمية الأمر الذى يساهم فى تحقيق النمو وكسب رضاء العملاء.

قام أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب- بتكريم المتميزين ال80. بحضور فرج عبدالحميد – نائب العضو المنتدب ونيفين كشميرى – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال ومعتز القصبى – نائب العضو المنتدب.

وأعضاء الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد: الدكتور مجدى عاشور – المستشار الأكاديمى لفضيلة مفتى الديار المصرية والدكتور عمرو الوردانى – أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية. ولفيف من الإدارة العليا بالمصرف المتحد.

وستهدف جائزة الرئيس التنفيذى للتميز 3202 UB CEO s Award تطبيق مفاهيم عدة منها: ترسيخ مبادئ وقيم التميز- جودة الخدمات المصرفية- والحكومة - والتطبيقات التكنولوجية الرقمية- وتلبية احتياجات العملاء وفقا للمقاييس العالمية – تعميق القيم المؤسسة وتعزيز ثقافة التطوع المجتمعى.

وقد عقدت سلسلة من الاختبارات العملية والشخصية فى مجال الأداء الوظيفى المحترف والعلوم المصرفية الحديثة والتطبيقات الرقمية

أظهرت المسابقة تميزان 80 من فريق عمل المصرف المتحد ممن يتسمون بالابتكار والتميز والقدرة الكبيرة على تطبيق أعلى معايير الجودة المصرفية العالمية.

قال أشرف القاضى – الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب المصرف المتحد إنه سعيد بانطلاق هذا المارثون السنوى فى نسخته الرابعة الذى يشهد حراكا وظيفيا وفكريا وإبداعيا وإدارى داخل المصرف المتحد.

لتقديم مستو متميز من الخدمات المصرفية وخلق تجربة استثنائية للعملاء.

فالجائزة تعبر عن تقدير المصرف المتحد للكفاءات البشرية. الأمر الذى يشجع أصحاب الأفكار المبدعة على المضى قدما نحو مزيد من الابتكارات خاصة فى مجال العمل المصرفى الرقمى.

وأعرب القاضى ان نتائج جائزة التميز على مدار الأعوام الماضية تسلط الضوء على التجارب المؤسسية والإدارية الناجحة، وتعمل على تكريم الكفاءات، مما يخلق فكرا قياديا إيجابيا لدى القطاعات المختلفة. الامر الذى يساهم فى بناء مهارات وجدارات التميز.

وأكد أشرف القاضى على ضرورة تدعيم عملية التاهيل المكثف سواء المصرفى أو التقنى لهذه النماذج المتميزة من خلال الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة والتى يقدمها مجموعة من الخبراء فى العديد من مجالات العمل المصرفى والرقمنة، الأمر الذى يعزز الرؤية المؤسسية والعمل التنظيمى لتحسين السلوك الابتكارى والابداعى وتنمية المعارف والمهارات الخاصة بالمشاركين