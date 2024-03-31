سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب في مزرعة دواجن بسبب ماس كهربائي، وتسببت النيران في نفوق 5 آلاف كتكوت دون خسائر بشرية.

البداية عندما تلقت قوات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حريق نشب في إحدى مزارع الدواجن بمنطقة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

تفاصيل نفوق 5 آلاف كتكوت في تفحم مزرعة دواجن بأكتوبر

انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وتمت السيطرة على الحريق الذى أسفر عن نفوق 5000 كتكوت وحدوث تلفيات بالغة في المزرعة دون وقوع خسائر في الأرواح، وتواصل أجهزة الحماية المدنية إجراء عمليات التبريد وعمل تقرير مفصل حول الحادث وتحرير المحاضر اللازمة.

كشفت التحريات الأوّلية أن ماسًا كهربائيًا وراء حريق المزرعة وتفحّم محتوياتها بالكامل ونفوق 5000 كتكوت في منطقة السادس من أكتوبر بالجيزة.

جريمة قتل طفل الغردقة في منطقة الكوثر

ومن جهة أخرى أحال المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بجريمة قتل طفل الغردقة في منطقة الكوثر، إلى محكمة الجنايات.

كان قد تلقى اللواء اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بالعثور، على جثة بإحدى المناطق الجبلية جنوب مدينة الغردقة، وتم إيداع الجثة في مشرحة مستشفى الغردقة العام.

وتبين أن الطفل يدعى "يوسف"، يبلغ من العمر 15 سنة، مُلقى بمنطقة جبلية جنوب مدينة الغردقة، عقب ورود بلاغ من أهل الطفل بتغيب نجلهم عن المنزل، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عددًا من أصدقاء المجني عليه.



بالكشف الطبي على الجثة، تبين أن سبب الوفاة تناول كمية من العقاقير المنومة، أدت إلى اضطرابات في عضلة القلب، ما نتج عنها توقفها ومصرع المجني عليه، على الفور.



تبين أن وراء الحادث 4 من أصدقاء المجني عليه، وسرقة الأموال التي كانت بحوزته وهاتفه المحمول، وتخلصوا من جثته بإلقائها في منطقة جبلية جنوب مدينة الغردقة.

تم إلقاء القبض على أحد المتهمين في الجريمة، خلال محاولة بيعه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.