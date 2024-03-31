مبابي على رأس تشكيل باريس سان جيرمان أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، عن تشكيل مواجهة مارسيليا، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024.



ويقود الدولي الفرنسي كيليان مبابي تشكيل باريس سان جيرمان اليوم أمام مارسيليا، في المباراة المقرر انطلاقها في الثامنة خمس وأربعون دقيقة مساءًا.

ويأتي باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي لهذا الموسم برصيد 59 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة خاضهم الفريق الباريسي، فيما يأتي مرسيليا في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم.



تشكيل باريس سان جيرمان أمام مارسيليا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، دانيلو بيريرا، لوكاس بيرالدو، هيرنانديز.

خط الوسط: فابيان، مانويل، إيمري.

خط الهجوم: عثمان ديمبلبي، كولو مواني، كيليان مبابي.