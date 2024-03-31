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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عاطف يقود هجوم مودرن فيوتشر أمام الزمالك في الكونفدرالية

أحمد عاطف
أحمد عاطف

كشف تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية.

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منسى يقود هجوم الزمالك أمام فيوتشر

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

في الدفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق

هجوم: أحمد عاطف، علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود رزق، محمد نصير، محمد محمود، عبد الكبير الوادي، محمد ربيعة، هشام عادل، كجالي درامي، محمد زعلوك

ويستضيف بعد قليل وفي تمام التاسعة مساءً على ملعب استاد السلام فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الزمالك بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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