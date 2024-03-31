إنفوجراف| أهم المعلومات عن جامعة القاهرة الأهلية

نشرت جامعة القاهرة إنفوجراف يتتضمن أهم المعلومات عن جامعة القاهرة الأهلية المزمع إنشاؤها في مدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة المقبلة.

وانتهت جامعة القاهرة من إعداد ملف تأسيس جامعة القاهرة الأهلية ضمن استراتيجية الجامعة 2021 - 2025 كجامعة من الجيل الرابع، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

ونوه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بأن ملف جامعة القاهرة الأهلية يتضمن دراسة الجدوى والبيانات الأساسية والخطة الاستراتيجية للجامعة الأهلية والهيكل الإداري لها والموارد المادية والبشرية المتاحة بناء على متطلبات المجلس الأعلى للجامعات الأهلية.

مساحة جامعة القاهرة الأهلية

وتقام جامعة القاهرة الأهلية على مساحة 290 فدانًا، على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وتضم جامعة القاهرة الأهلية في مرحلتها الأولى 11 كلية.

وتجذب جامعة القاهرة الأهلية الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، وتوفير عدد من المنح الدراسية للطلاب المصريين المتميزين علميًا ورياضيًا.

وكشف رئيس جامعة القاهرة، عن أن جامعة القاهرة الأهلية تضم 16 برنامجًا دراسيًا في جميع التخصصات.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة الأهلية تضم برامج في قطاعات العلوم الهندسية والطبية والأساسية والاجتماعية والإنسانية مع وجود عدد من البرامج البينية.

ونوه وزير التعليم العالي بأن ذلك في إطار السعي الدائم لجامعة القاهرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير تعليم جيد ومتميز للطلاب المصريين والوافدين.

برامج جامعة القاهرة الأهلية

هندسة الطاقة المستدامة. هندسة تكنولوجيا العمارة. هندسة عمليات البتروكيماويات. الأمن السيبراني والشبكات. علوم البيانات. هندسة البرمجيات. الطب والجراحة. طب الفم والأسنان. العلوم الصيدلانية. الصيدلة الإكلينيكية. بكالوريوس التمريض. بكالوريوس العلاج الطبيعي. إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية. الاقتصاد باللغة الإنجليزية. الإعلام باللغة الإنجليزية. علوم وتكنولوجيا النانو.



وكان رئيس جامعة القاهرة قد أعلن في ديسمبر 2023 تنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية للجامعة، يأتي في مقدمتها إنشاء جامعة القاهرة الأهلية على مساحة 290 فدانا على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

كما أعلن إنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية الدولية، وإنشاء مدينة طبية، وكلية للطاقة والعلوم المتجددة، وكلية للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكلية لتكنولوجيا وعلوم الفضاء، بالإضافة إلى الموافقة على البدء في تنفيذ 30 مشروعًا لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، وإنشاء كرسي لتطوير علوم الدين، إلى جانب البدء في مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني ومستشفى الفرنساوي.