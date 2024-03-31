زيارة ميدانية لطلاب جامعة القاهرة للمناطق الأثرية

نظمت جامعة القاهرة زيارة لطلاب الجامعة للأماكن والمناطق والمواقع الأثرية، في إطار اهتمام الجامعة برفع المستوى الثقافي للطلاب، وتنفيذاً للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني لديهم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مكتب تعزيز الهوية التراثية والوطنية بالجامعة،

وشارك في الزيارة عدد كبير من طلاب جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتضمنت زيارة ميدان صلاح الدين لتعريف الطلاب بالأهمية التاريخية للميدان والمعالم الأثرية المطلة عليه، ودخول مسجد الرفاعي ومدرسة السلطان حسن والتعرف علي الناحية التاريخية والمعمارية والفنية له، ودخول مدافن الأسرة العلوية فيه والتي من بينها تركيبة دفن الخديوي اسماعيل ووالدته وزوجاته، والسلطان حسين كامل وزوجته، والملك أحمد فؤاد الأول ووالدته ، وشاهد إيران محمد رضا بهلوي والملك فاروق وزوجته، وكذلك زيارة شارع الخليفة ومسجد احمد بن طولون وتم تعريف الطلاب بتاريخ المسجد من الناحية المعمارية والتاريخية والفنية، وتاريخ الدولة الطولونية ومدينة القطائع.

رفع وعي طلاب جامعة القاهرة

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار رفع وعي طلاب الجامعة، وتعريفهم بمكانة مصر التاريخية بين حضارات العالم، والعمل على زيادة انتمائهم وولائهم للوطن وبناء وعيهم لمواكبة التغيرات والتحديات ليصبحوا مواطنين صالحين ومتميزين.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على تنظيم العديد من الزيارات للمواقع الأثرية والتراثية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل للتعرف على الحرف التراثية وفنونها المختلفة وتعلمها في إطار تعزيز الهوية ولدعم فكر ريادة الأعمال، إلى جانب تنظيم المسابقات الثقافية للتعريف بأهمية التراث الحضاري والثقافي، موضحًا أن هذه الزيارات تأتي في إطار المساهمة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والهادفة لنشر الوعي الأثري الثقافي والمعرفي، وحماية الآثار والتراث بما يساهم في تنمية الشعور بالانتماء وتعزيز الهوية القومية والوطنية.



وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الزيارات الطلابية المختلفة للمتاحف والمناطق الأثرية، والتي تضم مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور، مشيرًا إلى توجيه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بتنظيم العديد من الزيارات للمواقع الأثرية والتراثية لتعريف الطلاب بأهمية التراث الحضاري والثقافي.