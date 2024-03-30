السبت 30 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة القاهرة يقدم واجب العزاء لوزير التعليم العالي

محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

قدمت أسرة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، واجب العزاء للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وفاة شقيقه الكريم.

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وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

تشييع جنازة شقيق وزير التعليم العالي 

وشُيعت جنازة الدكتور عاشور أحمد عاشور، شقيق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقب صلاة الظهر اليوم السبت، من مسجد النور بالعباسية. 

وحضر جنازة شقيق وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني. 

كما حضر جنازة شقيق وزير التعليم العالي نواب ومساعدين وزير التعليم العالي، وأمناء المجالس العليا للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، ووزراء ومسئولين جامعيين سابقين.

ويتلقى وزير التعليم العالي العزاء تلغرافيا على عنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

تأجيل المجلس الأعلى للجامعات 

قرر المجلس الأعلى للجامعات تأجيل اجتماعه الدورى المقرر انعقاده اليوم السبت برحاب جامعة عين شمس، لوفاة  شقيق وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

ويعقد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي، اجتماعه الشهري، غدا الأحد، فى جامعة عين شمس.

ويناقش المجلس الأعلى للجامعات عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها تأكيد انتظام أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني الميدتيرم، وجاهزية المستشفيات الجاميعة لعيد الفطر المبارك.

ويتابع المجلس الأعلى للجامعات تقارير اللجان المعنية بشأن تطوير نظام التعليم المدمج، ومتابعة تقارير اللجان المشكلة بشأن اختيار القيادات الجامعية.

كما يتابع المجلس الأعلى للجامعات استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لمختلف الكليات، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس،  خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

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