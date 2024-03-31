إحالة رئيس مجلس إدارة شركة سياحية دولية للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا رئيس مجلس إدارة شركة طيبة الدولية للسياحة لاتهامه باختلاس 15 مليون جنيه.



جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة شركة طيبة الدولية للسياحة"، اختلس منقولات وجدت في حيازته بمناسبة أعمال وظيفته بأن أختلس قيمة عدد ۲۹ حافلة مملوكة للشركة جهة عمله والمسلمة إليه بمناسبة وظيفتة السجل التجاري رقم ٣٩٥٩٣ وذلك بقيمة ١٥ مليون جنيه دون توريدها لخزينة الشركة.

ومن جهة أخرى أصدرت محكمة جنايات سوهاج، حكما بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه "ا.ع" وتعذيبه وسرقة مبالغ مالية منه وهاتفه المحمول بدائرة مركز ساقلته.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلته عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالقبض على المجنى عليه بدون وجه حق واعتراض طريقه حاملين الأسلحة النارية واصطحابه داخل توك توك بالقوة إلى أحد الأماكن البعيدة والتعدى عليه بالضرب وتعذيبه، كما قاموا بسرقة المبلغ المالى وهاتفه المحمول وإحراز أسلحة نارية وعصا شوم.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين ووجهت اليهم النيابة تهمة ضرب وحجز المجنى عليه، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق أخر أحال المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بجريمة قتل طفل الغردقة في منطقة الكوثر، إلى محكمة الجنايات.



كان قد تلقى اللواء اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بالعثور، على جثة بإحدى المناطق الجبلية جنوب مدينة الغردقة، وتم إيداع الجثة في مشرحة مستشفى الغردقة العام.

وتبين أن الطفل يدعى "يوسف"، يبلغ من العمر 15 سنة، مُلقى بمنطقة جبلية جنوب مدينة الغردقة، عقب ورود بلاغ من أهل الطفل بتغيب نجلهم عن المنزل، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عددًا من أصدقاء المجني عليه.



بالكشف الطبي على الجثة، تبين أن سبب الوفاة تناول كمية من العقاقير المنومة، أدت إلى اضطرابات في عضلة القلب، ما نتج عنها توقفها ومصرع المجني عليه، على الفور.



تبين أن وراء الحادث 4 من أصدقاء المجني عليه، وسرقة الأموال التي كانت بحوزته وهاتفه المحمول، وتخلصوا من جثته بإلقائها في منطقة جبلية جنوب مدينة الغردقة.

تم إلقاء القبض على أحد المتهمين في الجريمة، خلال محاولة بيعه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.