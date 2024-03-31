قرار قضائي بشأن عاطل متهم بسرقة الهواتف

أصدرت النيابة المختصة، قرارا بتحديد حبس عاطل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة النزهة، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل مقيم بالمطرية، لقيامه بارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب انتحال الصفة واتخاذه من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحًا لمزاولة نشاطه، تم ضبطه حال تواجده بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبصحبته «ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس»، وبحوزتهما «طبنجة صوت وطلقات لذات العيار- كمية من المواد المخدرة- ميزان حساس- سلاح أبيض».

وبمواجهته، أقر بمزاولته ذلك النشاط الإجرامى باستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته وسيارة ملاكى «تم ضبطها»، مضيفا أن المتهمة تقوم بتصريف المسروقات لدى عملائها، والمواد المخدرة حيازته بقصد الاتجار.

تسبب حادث تصادم في إصابة 6 أشخاص، إثر تصادم ميكروباص وتروسيكل بمدينة بدر ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وبمجرد ورود بلاغا بوقوع حادث فى مدينة بدر، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

في سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة شقيقين أحدثا عاهة مستديمة بغريمهما في البساتين.

وأصدرت المحكمة حُكمها على كلاً من ياسر.ر ووليد.ر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين ياسر.ر ووليد.ر أنهما في يوم 10 سبتمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحدثا جرحاً بالمجني عليه محمد.م مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء ذلك بأن بيتوا النية وعقدا العزم على التعدي عليه وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً بالسلاح الأبيض محل الاتهام فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

وخلفت الإصابة عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبتها بخمسة في المائية 5% وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت لهما أنهما أحرزا سلاح أبيض (كتر) دون مسوغ من القانون.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وعلى آثر خلاف سابق بين المتهمين والمجني عليه.

بيت المتهمان النية وعقدا العزم على ضرب المجني عليه وأعدا لذلك سلاحاً أبيض "كتر"، وفي يوم 10 سبتمبر 2023 حوالي الساعة التاسعة مساءً وما أن ظفرا به حال تواجده بشارع المأذون بالبساتين أمام محل حلاقة قام المتهم الثاني بالإمساك بالمجني عليه من ذراعيه.

وقام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض "كاتر" مُحدثاً إصابته بيده اليمنى والموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.