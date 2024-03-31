الدقيقة 75.. التعادل السلبي يُسيطر على موقعة السيتي وآرسنال

يستمر التعادل السلبي بين الثنائي مانشستر سيتي وآرسنال، في الموقعة التي تُلعب ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



وشهدت الدقائق الماضية من مباراة السيتي أمام الجانرز، والتي يشهدها ملعب "الاتحاد".

وكان المهاجم البرازيلي جيسوس، لاعب آرسنال، قد أضاع فرصة محققة للتهديف، بعدما سدد الكرة لتمر إلى جانب القائم الأيسر لحارس السيتي.

وبدأ المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ناثان أكي، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، برناردو سيلفا، كوفاسيتش

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند.

يذكر أن أرسنال جاء في مقدمة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن ليفربول، برصيد 64 نقطة بينما يأتي مانشستر سيتي الثالث برصيد 63 نقطة أي بفارق نقطة وحيدة أقل.