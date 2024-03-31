محمد صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بإنجازين مميزين

دخل الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي بعد هدفه في شباك برايتون ألبيون.

حقق محمد صلاح رقما قياسيا في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي بعدما وصل للمساهمة التهديفية ل25 هدفا أو أكثر للموسم السابع على التوالي.

ولم يحقق ذلك الإنجاز سوى الفرنسي تييري هنري نجم آرسنال السابق والاسطورة الان شيرر نجم نيوكاسل يونايتد السابق، ليعادل محمد صلاح هذا الإنجاز.

ودخل صلاح تاريخ الدوري الإنجليزي بعد هدفه ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة الذي يصنع ويسجل 10 أهداف أو أكثر لمدة 3 مواسم متتالية.

رفع محمد صلاح رصيده التهديفي إلى 16 هدف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم ليحل في مركز الوصافة خلف إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بفارق هدفين.

وقام محمد صلاح ب12 تسديدة ضد برايتون خلال المباراة، ويعتبر أكثر عدد تسديدات للنجم الدولي المصري في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، والأكثر تسجيلًا للإحصائيات من أوبتا (عام 2003) من قبل لاعب ضمن لليفربول في مباراة بالمسابقة.