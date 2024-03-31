حازم إيهاب: فخور بالتعاون مع يحيى الفخراني في عتبات البهجة وحققت حلم حياتي

استطاع الفنان حازم إيهاب أن يلفت الأنظار إليه بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا فى مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم يحيى الفخراني الذي عرض فى ماراثون رمضان 2024، ونال دور فريد فى المسلسل إشادات كبيرة، حاورته "الوفد" ليكشف كواليس العمل وطقوسه فى رمضان وأحدث أعماله والى نص الحوار..

بداية.. حدثني عن دور فريد فى المسلسل؟

دور فريد فى المسلسل كان فى اتجاه جديد وحاولت أبعده عن الصورة التي يراها الناس والمبررات ويكون جزء منها صريحا للمشاهد ويا رب أكون استطعت إيصاله للجمهور بشكل مثالي.



حازم إيهاب

كيف كانت كواليس تعاونك مع يحيى الفخراني؟

جسدت أمامه مشهد ماستر سين فى نهاية المسلسل واللوكيشن كله شاهد اننى كنت متوتر من تلك اللحظة وأنا ماكنتش أحلم بذلك وأخبرته أن أول صوت كرتوني سمعته فى حياتي توفاعلت معه كان "هودي فى استوري" والوقوف أمام يحيى الفخراني حلم كبير وده كرم ربنا.

حازم إيهاب ويحيي الفخراني وخالد شباط

هل جمعتك مشاهد مع النجمة جومانا مراد؟

جومانا مراد تاريخ ولم يجمعنا مشاهد والكواليس كانت لذيذة ودمها خفيف وإضافة كبيرة.



حازم إيهاب



كواليس تعاونك مع خالد شباط للمرة الثانية فى مصر؟

تعاونت مع خالد شباط فى مسلسل انترفيو وانا كنت جزء من الكاست وهو فنان موهوب ومريح فى التعامل وبيذاكر ويحب الذي يقدمه ويركز فى التفاصيل الصغيرة وعلاقتنا مطوله والحمد لله جمعتنا الاقدار نكون مع بعض ثاني مرة فى رمضان والناس مبسوطه منه وأتمنى له النجاح ويكون المسلسل محطه نجاح له فى الوطن العربي.

حازم إيهاب وخالد شباط

هل استفدت من التعاون مع المخرج مجدي أبو عميرة؟

مجدي أبو عميرة الملك كان يجلس معي ونراجع المشاهد ونقرأها جيدًا والتعديلات الورقية ويحصل على رايي وليس سهلًا أن مخرج بحجم مجدي أبو عميرة يتعاون معي بهذا الشكل وهو أعطاني حريتي بشكل كبير وبشكره على تلك الفرصة.

هل تشعر بالسعادة بالتعاون مع العدل جروب للمرة الثالثة؟

تعاونت مع مدحت العدل وجمال العدل من قبل فى مسلسلين وجمال أخذ رأيي فى بعض النقاط بالمسلسل حتى يخرج بأحسن صورة جيدة ويتم توظيف المعلومات دراميًا وسعيد بالتعاون معهما للمرة الثالثة.

حازم إيهاب

جمال العدل أبويا الروحي.. ويجمعنا حب الزمالك

جمال العدل الأب الروحي بالنسبة لك؟

جمال العدل فى مقام أبويا لأنه دائمًا يعطيني الثقة لأننا زملكاويين متعصبين جدا واشتغلنا مع بعض من قبل فى مسلسل "الحساب يجمع" عام 2017 وعلم جمال وقتها أننى زملكاوي واعتبرني مثل ابنه وهذه الصفة المشتركة بيننا ومبسوط بوجودي فى بيئة مريحة وأتمني تكرار التعاون معه.

هل تعرضت فى للسرقة عبر الإنترنت؟

لم أتعرض لمشكلة فى حياتي بالإنترنت وطرق السرقة حاليًا أصبحت منتشرة وعلاقتي بها كان فضول وكان عمري صغير وفهمت هذا العالم من باب المعرفة.

حازم إيهاب

هل يعتبر للفضول دور فى حياتك؟

بالطبع فبعد مشاهدة فيلم الريس عمر حرب وأنا صغير كنت لم أرَ كازينو فى حياتي وأنا متربي طول عمري فى الكويت وكنت بلعب طائرة فى نادي بالكويت ولعبنا مباراة فى مصر وارتديت ملابس النادي ودخلت الكازينو حتى أرى ذلك العالم ووجدته "عادي".

حدثني عن رأيك فى المسلسلات الـ 15 حلقة؟

عظيمة والدراما العالمية تكون 15 حلقة وأنا أرى أن الأفضل تكون 8 و12 و15 ومهما امتد أكثر ذلك سيكون هناك إعادة سرد للأحداث.

هل تحب التواجد الرمضاني؟

ليس شرطًا تواجد الفنان فى رمضان وهناك مسلسلات تكون جيدة وتشارك فى رمضان وتتعرض للظلم وأنا لا أحب التواجد الرمضاني بل أحب أقدم مسلسل كل الممثلين مركزين فيه.

حازم إيهاب

حدثني عن المسلسلات التي تشاهدها فى رمضان؟

أشغال شقة والحشاشين وعتبات البهجة.

ما رأيك فى التنوع بأعمال المتحدة برمضان؟

الجمهور سيكون سعيدًا والتوليفة عظيمة والمشاهد سيجد مواضيع متنوعة وهناك وفرة فى المسلسلات تجعل المشاهد مبسوط.

كواليس مشاركتك فى مسلسل "أشغال شقة"؟

الكواليس لذيذة جدًا وخالد دياب صديقي وهشام ماجد ومصطفى غريب سيكون نجما كبيرا فى الكوميديا بعد المسلسل وأسماء جلال صديقتي وبدايتنا كانت مع بعض والمسلسل من ألذ المسلسلات فى رمضان ولا توجد مشاهد مملة.

حازم إيهاب

هل تعتبر المنصات المستقبل حاليًا؟

كنت مع فكرة أن التليفزيون سينتهي فى وقت معين والمنصات هي المستقبل والمنصات هذا العام ساهمت فى نجاح شباب الجيل الجديد منهم عصام عمروأحمد داش وطه الدسوقي ورنا رئيس والعمل ليس شرطًا أن يقوم بنجم والمنصات مفتوحة لكل الناس وأنا تنبأت بذلك.

ما مقياس نجاحك فى أعمالك؟

السوشيال ميديا أنا اللي ماسكها وبشوف إن كده أفضل وأحب أكون حقيقيا مع الناس وطبيعيا وأنتظر رد فعل الجمهور على أعمالي والجمهور هو المقياس للنجاح.

حازم إيهاب

تتقبل النقد على السوشيال ميديا.. ما تعليقك؟

أتقبل النقد ولكن عندما يكون النقد من شخص يعلم النقد جيدًا، وفي أول يوم رمضان تكون جميع النجوم رقم واحد وتريند وذلك أمر غير طبيعي وكذلك لا يوجد منافسة ويجب أن يترك الأمر للجمهور والنقاد يعلقون على الأمر بحيادية.

انتظروني فى أول بطولة مطلقة.. والعمل علامة فارقة فى تاريخ الفن

شخصية تحلم بتجسيدها؟

دور مهم جدًا لعمل درامي من تأليفي أنا الذي قمت بكتابته وأعتقد أن يتم عرضه نهاية هذا العام وحاليًا فى مرحلة تسليم الحلقات، وسيكون رومانتيك دراما ويعرض على أحد المنصات وسيكون بطولة مطلقة أول بطولة مطلقة ليّ وأنا أوعد الناس انهم سيشاهدون عمل لم يروه من قبل فى الوطن العربي وتكنيك التنفيذ مختلف تمامًا وهي ليست موجوده فى ثقافتنا وأتمني توصل بالشكل الذي أتمناه للجمهور وقريب هيظهر للنور وسيكون علامة فارقة فى التاريخ الفني المصري.

حازم إيهاب

ما هي طقوسك فى رمضان؟

بيتوتي بحت والحمد لله اني هقضي أول رمضان مع مراتي وبنتي ولا أحب الخيم فى رمضان وأحب العائلة والأصدقاء يقربوا من بعض أكثر .

ابنتي جميلة نعمة وعوض من ربنا

حدثني عن إحساسك كأب جديد ووصول ابنتك جميلة؟

عوض كبير وكرم من عند ربنا ونعمة ومن سنتين ابني توفي يوم 3-3 وبعدها بسنتين ربنا كرمني بجميلة ومتوتر جدًا والحمد لله ويارب أكون سبب بعد ربنا فى انها تكون قرة عين لينا.