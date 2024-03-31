نتنياهو يخضع لجراحة بتخدير كامل ويتولى النائب مهامه

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بنيامين سيخضع الليلة لعملية جراحية تحت التخدير الكامل وسيتولى مهامه نائبه ياريف ليفين، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الصحف العبرية: المظاهرات الاحتجاجية أمس ضد نتنياهو الأضخم منذ عملية طوفان الأقصى

وفي سياق متصل، وصف إعلامي إسرائيلي المظاهرات التي خرجت، أمس السبت، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنها الأضخم منذ عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد الإعلامي والكاتب في الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، باراك رافيد، مساء أمس السبت، أن المظاهرات التي اندلعت، طوال ساعات يوم الأمس، ضد نتنياهو، تعد الأضخم منذ 7 أكتوبر الماضي، وقد تكون نقطة تحول مهمة في ملف صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة.

وأوضح الصحفي الإسرائيلي والذي أرفق على حسابه الرسمي على "إكس"، لقطات فيديو تبيّن خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين للتظاهر في مدينة تل أبيب وحدها، أن هؤلاء المحتجين طالبوا نتنياهو، ببذل المزيد من الجهد لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

وشهدت إسرائيل أمس السبت احتجاجات حاشدة للمطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين وإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه.

وطالب المتظاهرون نتيناهو بالتوقيع على اتفاق بشأن المحتجزين في غزة بأسرع وقت، مؤكدين استمرار الاحتجاجات.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه من بين آلاف المتظاهرين، تم اعتقال 16 شخصًا "بسبب تعطيل حركة المرور وإغلاق الطرق".

وكانت تصاعدت المسيرات الاحتجاجية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وحكومته، في تل أبيب، منذ أمس السبت، بسبب عدم توصلها إلى صفقة حقيقية مع حركة "حماس" الفلسطينية، بشأن تبادل المحتجزين من كلا الطرفين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.

ففي 7 أكتوبر الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.

وردا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.