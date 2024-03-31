رقم قياسي جديد.. 12 تسديدة لـ"محمد صلاح" أمام برايتون

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في قيادة الريدز لتحقيق الانتصار على برايتون ألبيون بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني والفوز لصالح الريدز لينتصر على برايتون بهدفين لهدف، ويرفع مو رصيده التهديفي إلى 16 هدف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سدد محمد صلاح 12 تسديدة ضد برايتون خلال المباراة، ويعتبر أكثر عدد تسديدات للنجم الدولي المصري في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، والأكثر تسجيلًا للإحصائيات من أوبتا (عام 2003) من قبل لاعب ضمن لليفربول في مباراة بالمسابقة.

وسبق صلاح، النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد ضد بيرنلي في أكتوبر 2016 بعدما سدد 12 تسديدة أيضا.