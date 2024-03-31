لدغات

الأحد 31/مارس/2024 - 05:43 م 3/31/2024 5:43:47 PM

بداية.. الحمد لله الذى استجاب لدعوات المخلصين وأنعم بالشفاء على أحمد رفعت لاعب فيوتشر الدولى.. وكانت لفتة طيبة من الدكتور أشرف صبحى ومحمود الخطيب ان قاما بزيارته فى المستشفى بعد نقله للقاهرة ونتمنى من باقى الرياضيين أو الدخلاء عليها ان يكفوا عن حضور حفلات الأفطار والسحور ويقوموا بزيارة المريض لأن فيها حسنات لا تحصى ولا تعد!

> حسين الشحات لاعب الاهلى بعد ادعائه الاصابة وهروبة من معسكر المنتخب ليلعب مع الأهلى مباراة سيمبا.. تلقى ضربتين موجعتين.

الأولى تحويله لمحكمة الجنايات لاتهامه بضرب وسب لاعب بيراميدذ المغربى محمد الشيبى.

والثانية اختياره بعد اشتراكه فى مباراة سيمبا للخضوع لكشف تعاطى المنشطات من الاتحاد الافريقى والله أعلم ماذا ستكون النتيجة التى ان صحت سيتم شطبه أو ايقافه مدة طويلة.

وهذا جزاء المتمرد على منتخب بلده!

> هل حسام حسن تولى تدريب المنتخب لاختلاق المشاكل مع النجوم الكبار وتصفية حسابات نفسية.. وهل المنتخب الذى يخسر البطولات مستعد لخسارة أخرى.. ومن الذى اختار حسام حسن بتاريخه الخاوى فى التدريب ليدرب منتخب كورة كبيرا يحمل اسم مصر.

فاقد الشىء لا يعطيه يا خيال مآتة اتحاد الكرة!

> من العجائب ان ابن عامر حسين المسئول عن عقوبات اللاعبين والذى يلعب لنادى سموحة يتم ايقافه لتعاطيه المنشطات.

أصلح بابك أولًا يا تاجر الخشب!

> هناك صراعات خفية بين أعضاء مجلس أدارة نادى الزمالك لتوزيع الفواتير الانتخابية على الأحباب.. وقد تنفجر هذه الصراعات وتطيح بالمجلس كله.

احذروا لأن مرتضى منصور يلف ويدور حول أسوار النادى!

> 12 سنة والنادى المصرى بعيد عن بلده بورسعيد.. هل آن الأوان للإفراج عنه فى قضيه ارتكبها الإخوان المجرمون.

> آخر كلام:

زيزو نجم الزمالك هو فاكهة مصر الحلوة فى الصيف والشتاء.. حافظوا عليه فى ورق سوليفان!