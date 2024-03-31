14 مقترحا للجنة جامعة الفيوم لرعاية الحيوانات واستخدامها في التعليم والبحث العلميِّ

عقدت لجنة جامعة الفيوم لرعاية الحيوانات واستخدامها في التعليم والبحث العلمي اجتماعَها رقم 21 ، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيسِ الجامعة، وبحضور الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك اليوم الأحد ، بقاعة الاجتماعات بالدور الثالث بالمكتبة المركزيَّة، بحضور الأعضاء، يأتي هذا الاجتماع في إطار ما تنهضُ به جامعة الفيوم من إعلاء منظومة البحث العلمي بجميع مؤسساتها.

في بداية الاجتماع رحَّبَ الدكتورعرفه صبري بأعضاءِ اللَّجنةِ، وقدَّمَ إليهم جميعًا الشكر لجهودهم المبذولة من أجل خدمة منسوبي جامعة الفيوم، وأكَّدَ أنَّ اللجنة تَضُمُّ أعضاء على قدر عالٍ من الأمانة العلميَّة والتميز المهنيِّ من جميع كليات الجامعة، كما أشار ُ إلى أن الهدف الرئيس للجنة هو الارتقاء بالبحوث العلمية، ووضعها في الإطار الأخلاقي السليم الذي يَضمن جودَتَها وإفادتَها للمجتمع.

وبعد المصادقة على محضر الجلسة السابقة ناقش الحضور نحو أربعة عشرَ مُقْتَرحًا بَحثيًّا مُقَدَّمةً من منسوبي كُليِّتَيِّ الزراعةِ والعُلوم؛ تمهيدًا للحصول على الموافقة في ضوء المعايير الأخلاقية المحددة في دليل أخلاقيّات رعاية الحيوانات واستخدامها في التعليم والبحث العلمي بجامعة الفيوم. ثمَّ تمَّت مناقشةُ الموضوعاتِ المُدرَجَةِ في جدول الأعمال.

إنشاء وتطوير 68 مركز شباب

ومن جهه اخرى أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 68 مشروعاً بقطاع الشباب والرياضة بنطاق مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بإجمالي تكلفة 320 مليون جنيه، تشمل إنشاء 14 نادي ومركز شباب جديد، ورفع كفاءة وتطوير 54 نادي ومركز، حتى تكون هذه المنشآت الشبابية متنفساً أمام الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، وتوظيف طاقاتهم بشكل إيجابي.

وأوضح "الأنصاري" أن المشروعات الجديدة تشمل إنشاء 13 نادي ومركز شباب بمركز إطسا، هي: إنشاء مركز شباب الدبيكي بقرية بحر أبو المير، ومركز شباب المحمودية، ومركز شباب خلف بقرية أبو جندير، ونادي اليرموك بقرية قصر الباسل، ومركز شباب نجع أبو سدير بالغرق، ومركز شباب جبر، ونادي أهل الغرق، ومركز شباب الونايسة بقرية أبو جندير، ومركز شباب الحسينية، ومركز شباب الغرق قبلي، ومركز شباب منشاة فيصل، ومركز شباب أبو عويس بقرية أبو جندير، ونادي الشباب الوطني بالغرق، إضافة إلى مشروع واحد بمركز يوسف الصديق هو إنشاء مركز شباب كحك قبلي..

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