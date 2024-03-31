صلاح يقود ليفربول للفوز على برايتون وينتزع صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا

فاز ليفربول على برايتون ألبيون بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل داني ويلباك لاعب برايتون الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الثانية قبل أن يرد الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول بهدف التعادل ذلك في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني يضيف محمد صلاح هدف التقدم والفوز لصالح ليفربول في الدقيقة 65 بعد تمريرة من الأرجنتيني ماك أليستر، ترجمها النجم الدولي المصري صلاح في الشباك.

وكان لويس دياز أضاف الهدف الثالث بعد تمريرة ساحرة من محمد صلاح لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي وجود حالة تسلل.

ولعب محمد صلاح مع ليفربول اساسيا منذ بداية اللقاء حتى نهاية المباراة وقدم مستوى جيد.

موقف ليفربول وبرايتون في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

صعد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة خلفه آرسنال بفارق نقطة قبل خوض الأخير مباراته من نفس الجولة مع مانشستر سيتي فيما يحتل برايتون المركز التاسع برصيد 42 نقطة.