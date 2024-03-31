أدعية اليوم الحادي والعشرين من رمضان

يتقرب الصائمون إلى الله في تلك الأيام المباركة، بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن، لذا تنشر "الوفد" في هذا التقرير، دعاء اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك.

دعاء 21 رمضان

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل علي فيه للشيطان سبيلا، ياقاضي حوائج السائلين.

اللهم إني استغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، ونالته قدرتي بنعمتك، وانبسطت إليه يدي بسعة رزقك.

اللهم إني استغفرك من كل ذنب احتجبت به عن الناس بسترك، واتكلت فيه عند خوفي منك على امانك، ووثقت من سطوتك علي بحلمك، وعولت فيه على كرم وجهك وعظيم عفوك.

اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى ؤسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم اجعلني ممن يحبك، ويحب ملائكتك، ويحب رسلك، ويحب عبادك الصالحين.

اللهم اجعلني ممن أوفى بعهده الذي عاهدك، واجعلني من أئمة المتقين، ومن ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.

اللهم لا تتركنا في غفلة ولا تأخذنا على غرة، اللهم بلغنا ليلة القدر وبركة ليلة القدر وخير ليلة القدر، وأنوار ليلة القدر، واجعلنا في شهرنا هذ وفي ليلتنا هذه من العتقاء من النار ومن المقبوليين.

موعد الإفطار اليوم

موعد أذان المغرب في القاهرة:- 6:13 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية:- 6:19 مساءً.

موعد أذان المغرب في مطروح:- 6:30 مساءً.

موعد أذان المغرب في بورسعيد:- 6:10 مساءً.

موعد أذان المغرب في العريش:- 6:04 مساءً.

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ:- 6:00 مساءً.

موعد أذان المغرب في الغردقة:- 6:02 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسيوط:- 6:12 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوهاج:- 6:10 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأقصر:- 6:06 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسوان:- 6:04 مساءً.

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.