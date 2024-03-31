سعر الفول اليوم الأحد 21 رمضان للمستهلك.. طبق السحور بكام

أسعار الفول اليوم الاحد.. شهدت أسعار الفول بنوعيه خلال تعاملات اليوم الأحد ٢١ رمضان في الأسواق المصرية وعند تاجر الجملة، استقرارًا، وسجل سعر الفول البلدي 50 جنيهاً للكيلو بعكس المستورد.

ويعد سعر الفول البلدي، من الكلمات التي تتصدر باستمرار محركات البحث، إذ يعد من ضمن الأكلات الأكثر شعبية وطلبًا يوميًا، مما يجعله مراقب بشكل مكثف من قبل المصريين حول التعرف على أسعار الفول البلدي اليوم، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية، سواء كان محلي أو مستورد وسواء كان ذلك الارتفاع في الأسواق فقط أو على جميع الأصعدة.

وفي هذا الصدد تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار السلع اليوم الأحد لاسيما اسعار الفول التي ارتفعت خلال الشهور السابقة بشكل كبير، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وجاء سعر الفول اليوم على النحو الآتي:

سعر الفول اليوم الاحد للمستهلك

سجل سعر الفول البلدي نحو 50 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر الفول المستورد اليوم لـ 40 جنيهًا للكيلو.

كما ثبت سعر العدس المستورد بنحو 85 جنيهًا للكيلو.

ومن الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفول البلدي، تراجع مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الفول البلدي بفارق يقدر بنحو ثلاثين ألف فدان، إلى جانب الاهتمام والتوسع في زراعة محاصيل آخرى كالقمح، وغيرها، مما يؤثر على المحصول الوارد من الفول وبالتالي يؤثر على سعره المتداول، وأيضًا الاعتماد الأكبر للفترات الحالية سوف يكون على استيراد الفول من الخارج وليس على زراعته بنفس القدر السابق وذلك يعد عامل لزيادة سعره.

