شادي محمد مستنكرا الهجوم على محمد صلاح: لا نلعب تنس (فيديو)

استنكر الكابتن شادي محمد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الهجوم الذي يتعرض له محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، قائلا: "ليس لدينا وسطية، إما الذبح أو الفرعنة".



وأضاف شادي محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": مساء اليوم الأحد، أن محمد صلاح اسم كبير ويتحمل مسؤوليات لكننا لا نلعب تنس لأن كرة القدم لعبة جماعية".

محمد صلاح نجم كبير وأحد أفضل من لمس كرة القدم في مصر

وتابع: "محمد صلاح نجم كبير وأحد أفضل من لمس كرة القدم في مصر، واسم نفتخر به وخير سفير لنا"، متسائلا: "ليه لما يكون عندنا شجرة مثمرة نوقع فيها ونحبطها، لأن محمد صلاح بشر يتأثر بالنقد".

وأشار شادي محمد إلى أنه كانت هناك قسوة في الكلام بعد مباراة غانا وخروج عن النص، مؤكدا: "أن منتخب مصر يتأثر في حالة عدم وجود محمد صلاح".

وعلق محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، على أدائه مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد أول مواجهتين بالتعادل أمام موزمبيق ثم غانا.



قال صلاح في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كاب فيردي غدًا الإثنين: أدائي مع ليفربول وأدائي مع مصر، نحن مع المنتخب نعمل بشكل جماعي ليس منتخب محمد صلاح فقط، لم يحالفنا التوفيق في المواجهتين السابقتين، لكننا تمكنا من الحفاظ على فرصنا في التأهل إلى الدور التالي، بالعودة في كل مباراة إلى معادلة النتيجة.

وواصل: لم أتمكن المواجهة الماضية من استكمال اللقاء، وأبلغنا ليفربول بطبيعة الإصابة، المقارنات في هذا الصدد وكثرت الأحاديث هي طباع في في مصر لن تتغير مع مرور الأزمنة.

مصر والرأس الأخضر:

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره الرأس الأخضر في تمام العاشرة مساء غدٍ الإثنين، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وضمت القائمة النهائية التي يخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، خلال وقت سابق، كلًا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.