حملات تفتيشية على المخابز لمكافحة عمل الأطفال بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، زيارة تفتيشية لمتابعة تطبيق أحكام قانون الطفل والقرار الوزارة 215 لسنة 2021، وتحرير المخالفات للمنشآت التي يعمل بها أطفال في المهن التى يحظر عمل الأطفال بها، إذ جرى التفتيش على المخابز البلدية والسياحية، وذلك بالتعاون مع إدارة المرأة والطفل بالمديرية، تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل.

مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفتيشية والحملات التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل وقانون الطفل، والتعريف بالحقوق والواجبات، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، من خلال رصد كافة المشكلات والمعوقات ومواجهتها، وتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية.

وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن تلك الجهود تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، والتعريف بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال، وتحقيق أهداف الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ عمل الأطفال ودعم الأسرة من خلال الإسهام الفعال في القضاء على ظاهرة عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال.

وأضاف مدير المديرية، أن الحملة التفتيشية شارك فيها سهام محمد عبد السلام باحث من الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بديوان الوزارة، ومروة انس مدير إدارة المرأة والطفل، وسامية عبد السلام مدير التفتيش العمال، وحمدى السيد مفتش عمل، وابتسام ابراهيم مفتش عمل، مؤكدًا الاستمرار فى تنظيم الحملات التفتيشية والزيارات لرصد تلك الظاهرة ومواجهتها وفقًا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.