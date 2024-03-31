ضبط 2340 كليو ألبان غير صالحة في مطاي بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، بالتنسيق مع التموين والطب البيطري وحماية المستهلك والصحة ، شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ، وذلك تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل مراكز المحافظة تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية .

جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ، ومدي توافر السلع الغذائية ، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، ففي مركز ومدينة مطاى شمال محافظة المنيا ، قال حامد فخري رئيس المركز ، ان الوحدة المحلية نفذت حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ،بالتعاون مع إدارة التموين والطب البيطري ، حيث أسفرت الحملة عن ضبط ٢٣٤٠ كيلو ألبان غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وتحرير 16 محضر تمويني مخالف جاءت ما بين ( شهادة صحية - إدارة منشأة بدون ترخيص - بيع بأزيد من السعر المقرر - عدم وجود فواتير - ذبح خارج السلخانة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفى سياق متصل ، قاد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المنيا ، حملة تموينية على المخابز البلدية والمحلات التجارية ، بالتعاون مع إدارة التموين ، ومباحث التموين بالمركز ، والطب البيطري ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٣٢ محضراً متنوعاً ، شملت ، ( نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نظافة - عدم صرف بون - عدم وجود سجل - عدم الإعلان).

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، بقيادة اللواء أحمد السايس رئيس المركز، حملات تموينية على الأسواق ، بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تابع محلات الجزارة للوقوف على مدى التزام الجزارين بالذبح داخل المجازر والإعلان عن الأسعار وعدم مخالفة القانون الخاص بإجراءات تداول اللحوم، وأثناء المرور تم رصد حالة سل بماشية تزن حوالي ٤٠٠ كيلو جرام تقريباً بمجزر مجلس قروي نواي، وتم الكشف عليها بواسطة الطب البيطري وتم اتخاذ اللازم، كما تم ضبط محل لبيع الدواجن بشارع 5 بحي غرب المدينة، حيثُ تم ضبط كمية من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعمل تقرير بذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة .