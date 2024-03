ICT Misr تكشف عن تفاصيل شراكتها مع Veritas في اليوم العالمي للنسخ الاحتياطي للبيانات

كشف محمد المفتي رئيس مجلس إدارة شركة ICT Misr لحلول التكنولوجيا، عن تفاصيل الشراكة الكبيرة مع شركة Veritas العالمية الرائدة في النسخ الاحتياطي للبيانات Backup، بمناسبة اليوم العالمي لنسخ واستعادة البيانات World Backup Day في 31 مارس من كل عام، والذي يعد فرصة مهمة لتسليط الضوء على أبرز تطورات استعادة البيانات وأهميتها القصوى.

وقال محمد المفتي، إن الأهمية القصوى لخدمات استعادة البيانات تتجلى بوضوح عندما تفشل نظم التأمين في حماية البيانات وفي هذه الحالة يجب استعادة البيانات سريعاً بأعلى درجات الجودة والسرعة والأمان وقد شهد العالم خلال الفترة الماضية هجمات Ransomware وقد نجحت حلول Veritas على مستوى العالم في الحفاظ على البيانات واستعادتها دون تأثر بهجمات Ransomware.

وتعد شركة "ICT Misr" لحلول التكنولوجيا، أحد أهم شركاء Veritas العالمية الرائدة في مجال نسخ البيانات Backup، وقد حصلت "ICT Misr" على تكريم شركة Veritas خلال العام الماضي حيث فازت "ICT Misr" بجائزة الشريك المميز لشركة Veritas عن عام Premier Partner of The Year 2023 في ضوء نشاطها المتنامي لاستعادة البينات.

وأضاف محمد المفتي أن شركة Veritas هي أقوي شركة برمجيات ذات خبرات كبيرة ونجاحات رائدة والأكثر سبقاً وتجديداً لمختلف الحلول وتتواجد في السوق المصري بقوة، بالإضافة إلى مناسبة حلول Veritas لمختلف الأجهزة، وتزداد أهمية الـ Backup باعتباره خط الدفاع الأخير أمام الهجمات السيبرانية.

وتعتبر شركة "ICT Misr" لحلول التكنولوجيا، أقوى شركاء Veritas في السوق المحلي خلال عام 2023 بما حققته من أفضل أرقام النمو للأعمال المشتركة، ولا سيما مع تفوق Veritas في تقديم خدماتها المتميزة والفريدة المعروفة بمسمى Veritas NetBackup.

وأكد محمد المفتي إلى أن شركة "ICT Misr" تفتخر بعملائها من كبار الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية والحكومية والشركات الرائدة في قطاع البترول والغاز ومختلف القطاعات الأخرى حيث جاهزية حلول Veritas لكافة القطاعات والأنشطة للشركات المتوسطة والكبرى وجميع مستويات وأحجام الشركات أياً كانت أهداف حماية وحفظ البيانات الخاصة بها.

وصرح شريف عزيز المدير العام لشركة Veritas مصر، أنه ولمدة 18 عامًا قامت بحوث Gartner العالمية في تقريرها Magic Quadrant بوصف Veritas أنها الشركة الرائدة في حلول برامج النسخ الاحتياطي والاسترداد.

وأضاف أن الشركة خلال احتفالها باليوم العالمي للنسخ الاحتياطي، تعتز بتعاونها مع شركة ICT Misr، وقد نتج عن هذا التعاون كثير من قصص الأعمال الناجحة في مصر بما مكن عملائنا من تأمين وحماية بياناتهم القيمة من خلال حلولنا المثبتة لحماية ومرونة البيانات، وقد كان لشركائنا في مصر دور فعال في هذه النجاحات.

وتوفر حلول Veritas NetBackup نموذج المرونة الإلكترونية Zero Trust عبر البنية التحتية بأكملها، من الحافة إلى الأساسية إلى السحابة ومتعددة-سحاب، وهذا يوفر دفاعات إلكترونية نشطة، مما يسمح باستعادة البيانات بسرعة دون تكبد فدية وتشمل الدفاعات السيبرانية النشطة.

وتقوم Veritas بثلاث وظائف رئيسية هي حماية البيانات من خلال ثبات السحابة المتعددة ومركز البيانات للنسخ الاحتياطي والأرشفة في كل الأشكال، وتقديم خدمات مسح الذكاء الاصطناعي للكشف عن الحالات الشاذة، والكشف الشامل عن البرامج الضارة، بالإضافة إلى استرداد أسرع للبيانات من خلال نسخة غير قابلة للتغيير للتعافي من الكوارث (DR) مخزنة محليًا أو في السحابة المتعددة.

ومن خلال اتباع نهج متكامل توفر حلول Veritas مجموعة واسعة من عروض المرونة الإلكترونية لبرامج الفدية، والامتثال، وانخفاض التكلفة الإجمالية للملكية، والسحابة المتعددة، وKubernetes، والدعم عبر مصفوفة عبء العمل الشاملة.