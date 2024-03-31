أسعار الفاكهة اليوم الأحد بسوق العبور للجملة.. وارتفاع الجوافة

أسعار الفاكهة.. شهدت أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور للجملة، استقراراً، وتراوحت أسعار البرتقال أبو سرة مابين 9 إلى 12 جنيهًا للكيلو (قفص).

وفي هذا السياق تستعرض، بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار جميع انواع السلع خلال المتابعات اليومية للاسعار، لا سيما أسعار الفاكهة، التي يهتم بها جميع متابعي الوفد، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار الفاكهة اليوم الأحد

تراوحت أسعار البرتقال البلدي من 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار البرتقال السكري من 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار البرتقال أبو سرة من 9 : 12 جنيهًا للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار النارنج من 3 : 5 جنيهات

للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار اليوسفي من 4 : 12 جنيهًا للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار جريب فروت من 4 : 7 جنيهًا للكيلو (قفص).

وتراوح سعر ليمون حلو من 7 : 11 جنيهًا للكيلو (قفص – شوال).

وتراوح سعر ليمون بلدي من 13 : 19 جنيهًا للكيلو (قفص – شوال).

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 2 : 4 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب مستورد أصفر 100 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب مستورد أسود 100 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (امريكي_ إيطالي) من 65 : 85 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

ووصل سعر تفاح جولدن بين 55 : 75 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر التفاح السوري اللبناني بين 55 : 75 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر بلح سيوي 30 : 60 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر بلح ثلاجة 15 : 21 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجوافة 6 : 12 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الرمان 11 : 25 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الفراولة 9 : 21 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكانتلوب 10 : 15 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار مانجو مستورد سوداني بين 50 : 100 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البطيخ (1) من 56 : 70 جنيهًا للواحدة وزن من (8: 10 كجم).

تراوح سعر البطيخ (2) من 36 : 48 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (3) من 20 : 30 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

سجل سعر خوخ بلدي عريشي 20 : 30 جنيهًا للكيلو

سجل سعر برقوق مستورد 30 : 70 جنيهًا للكيلو

سعر الحرنكش 25 : 40 جنيهًا للكيلو

سعر كمثرى مستوردة 50 : 100 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر أناناس 75 جنيهًا

تراوح سعر دوم 20 جنيهًا

تراوح سعر كيوي 35 : 85 جنيهًا كرتونة

تراوح سعر أفوكاتو من 60 : 120 جنيهًا قفص.

سجل سعر موز وليم 8 : 12 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز مغربي 8 : 12 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز بلدي 6 : 10 جنيهات للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز بيكو من 9 : 15 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز مستورد 20 : 50 جنيهًا للكيلو (سباطه).

