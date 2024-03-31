بالصور.. لاعبو الأولمبياد الخاص يحتفلون بعيد ميلاد سفيرهم الدولي الفنان حسين فهمي

في افطار رمضاني..

أحتفل لاعبو الأولمبياد الخاص المصري بعيد ميلاد الفنان الكبير حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي على هامش حفل الافطار الجماعي الذي نظمته الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنادي النيل في بالقاهرة.

و شهد الحفل حضور المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي والدكتور عماد محي الدين مدير عام لرياضة والتدريب واللواء السيد أحمد شفيق الأمين العام للأولمبياد الخاص المصري والدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ونادين أبوجبل منسق التواصل الاجتماعي والاتصالات بالأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدكتور محمد الزيدي مدير الإعلام والعلاقات العامة بالأولمبياد الخاص المصري بالإضافة إلي مشاركة أكثر من 17 لاعب ولاعبة من أبطال البعثة المصرية للأولمبياد الخاص والتي شاركت الأولمبياد الخاص ببرلين 2023 وعدد من أسرهم .



خلال كلمته أكد المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي عن اعتزازه وسعادته بكون الفنان الكبير حسين فهمي سفيراً للأولمبياد الخاص الدولي منذ عام ٢٠٠٧ ، مشيراُ إلي أن الفنان الكبير حسين فهمي يحرص دائماً علي التواجد وسط لاعبي الاولمبياد الخاص في كل المحافل المحلية والدولية ولم يغب منذ هذا التاريخ عن المشاركة في الألعاب الإقليمية او العالمية كان اولها حضوره الألعاب الإقليمية الخامسة بأبوظبي عام ٢٠٠٦ قبل أن يصبح سفيراً للأولمبياد الخاص .



وعبر الفنان حسين فهمي عن سعادته البالغة باحتفال أبطال الاولمبياد الخاص المصري بعيد ميلاده هذا العام ، مشيراً إلي أنه يفتخر دائماً بكونه سفيرا دولياً للأولمبياد الخاص تلك الحركة الإنسانية التي تضم تحت لوائها أكثر من 5.5 مليون لاعب ولاعبة من ذوي الإعاقات الفكرية من حول العالم وأن أسعد أوقاته يقضيها دائماً وسط هؤلاء الأبطال في كل المحافل الدولية والمحلية.



من جانبه يقول اللواء السيد شفيق الأمين العام للأولمبياد الخاص المصري أنه حرص علي حضور حفل عيد ميلاد الفنان الكبير حسين فهمي لكونه أحد الفنانين المبدعين ونموذج ملهم لكل فناني مصر والوطن العربي ونظراً لمكانته الكبيرة في قلوب كل لاعبو الاولمبياد الخاص المصري الذي يحرص دائماً علي التواجد معهم .

يذكر أن الفنان الكبير حسين فهمي من مواليد 22 مارس 1940، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963، ودرس الإخراج بالولايات المتحدة في جامعة كاليفورنيا، ومن أفلامه (دمي ودموعي وابتسامتي، الأخوة الأعداء، الرصاصة لا تزال في جيبي، انتبهوا أيها السادة، الأخوة الأعداء، العار، انتبهوا أيها السادة) وتم تعيينه كأول سفير إقليمي للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية (1998-2006) وتعيينه سفيراً دولياً لحركة الاولمبياد الخاص العالمية في ٢١مارس ٢٠٠٧.